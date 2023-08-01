Конфеты лучше, чем в магазине, с которыми можно похудеть: рецепт за 15 мин

Фантастически вкусное лакомство, а готовится просто

Мы рассказывали, как приготовить вкусные цукаты из кабачка. Но иногда хочется и конфет, более похожих на классические – магазинные.

По простому и очень быстрому рецепту, которым поделились на портале "1 минута", можно приготовить вкусные, а главное – полезные конфеты. Такие сладости не навредят ни фигуре, ни здоровью.

Ингредиенты:

80 граммов овсянки быстрого приготовления;

100 граммов грецких орехов;

150 граммов фиников;

15 граммов какао-порошка;

Щепотка соли;

2 столовые ложки меда;

100 г шоколада;

1 столовая ложка растительного масла.

Способ приготовления:

Берем овсянку. Блендер перемалываем ее до консистенции муки. В блендер к овсянке кладем очищенные грецкие орехи. Перемалываем все вместе. Если у вас финики с косточками, достаньте жесткие серединки. Этот сухофрукт можно заменить любым другим по желанию. Очищенные финики кладем в чашу блендера, добавляем какао. Перебиваем все вместе. Вкусно будет, если добавить щепотку соли. Переводим готовую массу в глубокую миску и добавляем несколько столовых ложек меда. Одеваем перчатки и тщательно перемешиваем начинку конфет. Формируем из нее шарики, выкладываем на доску и ставим в морозильник. Для глазури измельчаем шоколад, добавляем растительное масло. Отправляем все в микроволновку на 30-40 секунд. Перемешиваем. Далее нужно хорошо перемешать готовую глазурь, чтобы она стала однородной. Окунаем конфеты в шоколадную массу. Выкладываем готовые конфеты на специальную решетку или пергамент.

Такие конфеты хорошо хранятся в холодильнике. Также мы рассказывали, как приготовить дома вкусный сыр.