Конфеты лучше, чем в магазине, с которыми можно похудеть: рецепт за 15 мин
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Фантастически вкусное лакомство, а готовится просто
Мы рассказывали, как приготовить вкусные цукаты из кабачка. Но иногда хочется и конфет, более похожих на классические – магазинные.
По простому и очень быстрому рецепту, которым поделились на портале "1 минута", можно приготовить вкусные, а главное – полезные конфеты. Такие сладости не навредят ни фигуре, ни здоровью.
Ингредиенты:
80 граммов овсянки быстрого приготовления;
- 100 граммов грецких орехов;
- 150 граммов фиников;
- 15 граммов какао-порошка;
- Щепотка соли;
- 2 столовые ложки меда;
- 100 г шоколада;
- 1 столовая ложка растительного масла.
Способ приготовления:
- Берем овсянку. Блендер перемалываем ее до консистенции муки.
- В блендер к овсянке кладем очищенные грецкие орехи. Перемалываем все вместе.
- Если у вас финики с косточками, достаньте жесткие серединки. Этот сухофрукт можно заменить любым другим по желанию.
- Очищенные финики кладем в чашу блендера, добавляем какао. Перебиваем все вместе. Вкусно будет, если добавить щепотку соли.
- Переводим готовую массу в глубокую миску и добавляем несколько столовых ложек меда. Одеваем перчатки и тщательно перемешиваем начинку конфет. Формируем из нее шарики, выкладываем на доску и ставим в морозильник.
- Для глазури измельчаем шоколад, добавляем растительное масло. Отправляем все в микроволновку на 30-40 секунд. Перемешиваем. Далее нужно хорошо перемешать готовую глазурь, чтобы она стала однородной.
- Окунаем конфеты в шоколадную массу. Выкладываем готовые конфеты на специальную решетку или пергамент.
Такие конфеты хорошо хранятся в холодильнике. Также мы рассказывали, как приготовить дома вкусный сыр.