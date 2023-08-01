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Конфеты лучше, чем в магазине, с которыми можно похудеть: рецепт за 15 мин

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Эти конфеты очень просто готовятся Новость обновлена 01 августа 2023, 14:34
Эти конфеты очень просто готовятся. Фото Послезавтра

Фантастически вкусное лакомство, а готовится просто

Мы рассказывали, как приготовить вкусные цукаты из кабачка. Но иногда хочется и конфет, более похожих на классические – магазинные.

По простому и очень быстрому рецепту, которым поделились на портале "1 минута", можно приготовить вкусные, а главное – полезные конфеты. Такие сладости не навредят ни фигуре, ни здоровью.

Ингредиенты:

80 граммов овсянки быстрого приготовления;

  • 100 граммов грецких орехов;
  • 150 граммов фиников;
  • 15 граммов какао-порошка;
  • Щепотка соли;
  • 2 столовые ложки меда;
  • 100 г шоколада;
  • 1 столовая ложка растительного масла.

Способ приготовления:

  1. Берем овсянку. Блендер перемалываем ее до консистенции муки.
  2. В блендер к овсянке кладем очищенные грецкие орехи. Перемалываем все вместе.
  3. Если у вас финики с косточками, достаньте жесткие серединки. Этот сухофрукт можно заменить любым другим по желанию.
  4. Очищенные финики кладем в чашу блендера, добавляем какао. Перебиваем все вместе. Вкусно будет, если добавить щепотку соли.
  5. Переводим готовую массу в глубокую миску и добавляем несколько столовых ложек меда. Одеваем перчатки и тщательно перемешиваем начинку конфет. Формируем из нее шарики, выкладываем на доску и ставим в морозильник.
  6. Для глазури измельчаем шоколад, добавляем растительное масло. Отправляем все в микроволновку на 30-40 секунд. Перемешиваем. Далее нужно хорошо перемешать готовую глазурь, чтобы она стала однородной.
  7. Окунаем конфеты в шоколадную массу. Выкладываем готовые конфеты на специальную решетку или пергамент.

Такие конфеты хорошо хранятся в холодильнике. Также мы рассказывали, как приготовить дома вкусный сыр.

Теги:
#Рецепт #Сладости #Шоколад #Конфеты