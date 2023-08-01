Вы не знали, что свекла может быть такой вкусной: рецепт консервации, которую будете есть банками

Эта аджика претендует на полноценную закуску

Обычная острая аджика – это очень вкусно. Но она чаще всего используется только как приправа. Делимся рецептом свекольной консервации – она вполне претендует на полноценную закуску.

Выходит очень вкусно. Кроме свеклы понадобятся еще специи, помидоры, чеснок и болгарский перец. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

1 кг свеклы

1,5 кг помидоров

1 кг красного болгарского перца

3-5 шт острого горького перца

2 головки чеснока

100 г сахара

2 столовые ложки соли

100 мл 9% уксуса

100 мл подсолнечного масла

Способ приготовления:

Свеклу и красный перец нарезаем ломтиками, удобно войдут в мясорубку. Все перемалываем в глубокий сотейник или сковороду с высокими бортами. Последним пропускаем чеснок. Тоже прибавляем. Отправляем сотейник на плиту, добавляем сахар и соль. Перемешиваем, доводим до кипения под крышкой. Когда смесь закипит, варим ее еще 45 минут. Затем добавляем уксус и подсолнечное масло, готовим еще 15 минут. Аджику раскладываем в стерилизованные банки и закатываем.

Такую закуску следует готовить сразу двойную порцию. Еще один необычный рецепт – консервированный кабачковый салат с сардиной.