Вы не знали, что свекла может быть такой вкусной: рецепт консервации, которую будете есть банками
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Эта аджика претендует на полноценную закуску
Обычная острая аджика – это очень вкусно. Но она чаще всего используется только как приправа. Делимся рецептом свекольной консервации – она вполне претендует на полноценную закуску.
Выходит очень вкусно. Кроме свеклы понадобятся еще специи, помидоры, чеснок и болгарский перец. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- 1 кг свеклы
- 1,5 кг помидоров
- 1 кг красного болгарского перца
- 3-5 шт острого горького перца
- 2 головки чеснока
- 100 г сахара
- 2 столовые ложки соли
- 100 мл 9% уксуса
- 100 мл подсолнечного масла
Способ приготовления:
- Свеклу и красный перец нарезаем ломтиками, удобно войдут в мясорубку. Все перемалываем в глубокий сотейник или сковороду с высокими бортами.
- Последним пропускаем чеснок. Тоже прибавляем.
- Отправляем сотейник на плиту, добавляем сахар и соль. Перемешиваем, доводим до кипения под крышкой.
- Когда смесь закипит, варим ее еще 45 минут. Затем добавляем уксус и подсолнечное масло, готовим еще 15 минут. Аджику раскладываем в стерилизованные банки и закатываем.
Такую закуску следует готовить сразу двойную порцию. Еще один необычный рецепт – консервированный кабачковый салат с сардиной.