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Вы не знали, что свекла может быть такой вкусной: рецепт консервации, которую будете есть банками

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасная и вкусная заготовка Новость обновлена 01 августа 2023, 16:22
Прекрасная и вкусная заготовка. Фото shuba.life

Эта аджика претендует на полноценную закуску

Обычная острая аджика – это очень вкусно. Но она чаще всего используется только как приправа. Делимся рецептом свекольной консервации – она вполне претендует на полноценную закуску.

Выходит очень вкусно. Кроме свеклы понадобятся еще специи, помидоры, чеснок и болгарский перец. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • 1 кг свеклы
  • 1,5 кг помидоров
  • 1 кг красного болгарского перца
  • 3-5 шт острого горького перца
  • 2 головки чеснока
  • 100 г сахара
  • 2 столовые ложки соли
  • 100 мл 9% уксуса
  • 100 мл подсолнечного масла

Способ приготовления:

  1. Свеклу и красный перец нарезаем ломтиками, удобно войдут в мясорубку. Все перемалываем в глубокий сотейник или сковороду с высокими бортами.
  2. Последним пропускаем чеснок. Тоже прибавляем.
  3. Отправляем сотейник на плиту, добавляем сахар и соль. Перемешиваем, доводим до кипения под крышкой.
  4. Когда смесь закипит, варим ее еще 45 минут. Затем добавляем уксус и подсолнечное масло, готовим еще 15 минут. Аджику раскладываем в стерилизованные банки и закатываем.

Такую закуску следует готовить сразу двойную порцию. Еще один необычный рецепт – консервированный кабачковый салат с сардиной.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Консервация #аджика