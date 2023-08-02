Чтобы их пожарить, даже масла не понадобиться: такие лепешки с начинкой любит готовить бабушка
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Вкусно, сытно, быстро и легко!
Для домашней выпечки не обязательно требуется много времени и затраченных сил. Существуют довольно простые рецепты изделий из теста, которые можно приготовить очень легко и быстро.
Именно такие быстрые и вкусные лепешки по рецепту "Школы жизни" мы сегодня приготовим. Невероятно ароматные и аппетитные лепешки можно использовать в качестве хлеба или как самостоятельное блюдо.
Как приготовить лепешки с начинкой
Ингредиенты
Для теста:
- кефир теплый – 300мл.;
- желток – 1 шт. (белок уйдет в начинку);
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- подсолнечное масло – 25 мл.;
- мука – 400 г;
- пищевая сода – 1/2 ч. л.
Для начинки:
- сыр твердый – 200 г;
- сыр домашний – 150 г;
- яичный белок – 1 шт.;
- зелень любая – 1 пучок;
- соль и перец – по своему вкусу.
Для смазки:
- сливочное масло.
Способ приготовления:
- К кефиру добавить соль, сахар, желток и растительное масло. Всё хорошо перемешать.
- Просеять часть муки, перемешать. Добавить соду и оставшуюся муку замесить мягкое и нежное тесто. Спрятать его в пакете.
- Для начинки натереть сыр, добавить домашний сыр, зелень, яичный белок. Посолить, поперчить и перемешать хорошо.
- Разделить тесто на 7 заготовок. Каждую раскатать в тонкую лепешку.
- На один край лепешки положить начинку, накрыть другой стороной и скрепить края. При необходимости края смочить водой.
- Выложить лепешки на хорошо разогретую сухую сковороду и жарить на среднем огне до зарумянивания с двух сторон примерно по 4 минуты.
Готовые лепешки смажьте сливочным маслом. Приготовьте к лепешкам соус тартар по рецепту "Телеграфа" и подавайте.