Чтобы их пожарить, даже масла не понадобиться: такие лепешки с начинкой любит готовить бабушка

Вкусно, сытно, быстро и легко!

Для домашней выпечки не обязательно требуется много времени и затраченных сил. Существуют довольно простые рецепты изделий из теста, которые можно приготовить очень легко и быстро.

Именно такие быстрые и вкусные лепешки по рецепту "Школы жизни" мы сегодня приготовим. Невероятно ароматные и аппетитные лепешки можно использовать в качестве хлеба или как самостоятельное блюдо.

Как приготовить лепешки с начинкой

Ингредиенты

Для теста:

кефир теплый – 300мл.;

желток – 1 шт. (белок уйдет в начинку);

соль – 1 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

подсолнечное масло – 25 мл.;

мука – 400 г;

пищевая сода – 1/2 ч. л.

Для начинки:

сыр твердый – 200 г;

сыр домашний – 150 г;

яичный белок – 1 шт.;

зелень любая – 1 пучок;

соль и перец – по своему вкусу.

Для смазки:

сливочное масло.

Способ приготовления:

К кефиру добавить соль, сахар, желток и растительное масло. Всё хорошо перемешать. Просеять часть муки, перемешать. Добавить соду и оставшуюся муку замесить мягкое и нежное тесто. Спрятать его в пакете. Для начинки натереть сыр, добавить домашний сыр, зелень, яичный белок. Посолить, поперчить и перемешать хорошо. Разделить тесто на 7 заготовок. Каждую раскатать в тонкую лепешку. На один край лепешки положить начинку, накрыть другой стороной и скрепить края. При необходимости края смочить водой. Выложить лепешки на хорошо разогретую сухую сковороду и жарить на среднем огне до зарумянивания с двух сторон примерно по 4 минуты.

Готовые лепешки смажьте сливочным маслом. Приготовьте к лепешкам соус тартар по рецепту "Телеграфа" и подавайте.