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Чтобы их пожарить, даже масла не понадобиться: такие лепешки с начинкой любит готовить бабушка

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Потрясающие лепешки с начинкой будут уместны всегда
Потрясающие лепешки с начинкой будут уместны всегда. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Вкусно, сытно, быстро и легко!

Для домашней выпечки не обязательно требуется много времени и затраченных сил. Существуют довольно простые рецепты изделий из теста, которые можно приготовить очень легко и быстро.

Именно такие быстрые и вкусные лепешки по рецепту "Школы жизни" мы сегодня приготовим. Невероятно ароматные и аппетитные лепешки можно использовать в качестве хлеба или как самостоятельное блюдо.

Как приготовить лепешки с начинкой

Ингредиенты

Для теста:

  • кефир теплый – 300мл.;
  • желток – 1 шт. (белок уйдет в начинку);
  • соль – 1 ч. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • подсолнечное масло – 25 мл.;
  • мука – 400 г;
  • пищевая сода – 1/2 ч. л.

Для начинки:

  • сыр твердый – 200 г;
  • сыр домашний – 150 г;
  • яичный белок – 1 шт.;
  • зелень любая – 1 пучок;
  • соль и перец – по своему вкусу.

Для смазки:

  • сливочное масло.

Способ приготовления:

  1. К кефиру добавить соль, сахар, желток и растительное масло. Всё хорошо перемешать.
  2. Просеять часть муки, перемешать. Добавить соду и оставшуюся муку замесить мягкое и нежное тесто. Спрятать его в пакете.
  3. Для начинки натереть сыр, добавить домашний сыр, зелень, яичный белок. Посолить, поперчить и перемешать хорошо.
  4. Разделить тесто на 7 заготовок. Каждую раскатать в тонкую лепешку.
  5. На один край лепешки положить начинку, накрыть другой стороной и скрепить края. При необходимости края смочить водой.
  6. Выложить лепешки на хорошо разогретую сухую сковороду и жарить на среднем огне до зарумянивания с двух сторон примерно по 4 минуты.

Готовые лепешки смажьте сливочным маслом. Приготовьте к лепешкам соус тартар по рецепту "Телеграфа" и подавайте.

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