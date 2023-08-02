Будете готовить вместо мяса: один ингредиент превратит обычные жареные кабачки в невероятное блюдо

Сытно и невероятно просто!

Кабачки – универсальные овощи. Чего из них только не готовят: и готовят из них непревзойденные оладьи, и жарят по-французски, и маринуют на зиму – всех рецептов не перечислишь.

Сегодня мы приготовим их по необычному рецепту от "1 хвилина" – пожарим в пивном кляре. Это настолько вкусно и необычно, что ваш мужчина даже отдаст ради этого блюда бутылку пива, но оно обязательно вернется – уже в виде обеда или ужина!

Как приготовить жареные кабачки в пивном кляре

Ингредиенты:

3 кабачки.

Для кляра:

1 яйцо;

200 мл пива;

100 г муки;

3 ст.лож. масла;

соль, красный и черный перец.

Для соуса:

100 г майонеза;

4 зубчика чеснока;

1 пучок укропа.

Способ приготовления:

В стакан пива разбейте яйцо. Массу посолите и постепенно введите туда муку, постоянно помешивая. У вас должна получиться густая масса. Кабачки промойте, при необходимости очистите. Нарежьте каждый кабачок на кружки толщиной примерно 1 см или немного меньше. На сковороде разогрейте подсолнечное масло. Каждый кабачок окунитесь в кляр и отправляйте на сковороду. Жарьте на среднем огне по бокам до золотистой корочки. Для соуса очистите чеснок, пропустите через пресс. Укроп мелко нашинкуйте. Перемешайте до однородности ингредиенты и добавьте майонез.

Когда соус пропитается майонезом, подавайте вместе с кабачками и домашним хлебом. Приятного аппетита!