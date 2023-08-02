Будете готовить вместо мяса: один ингредиент превратит обычные жареные кабачки в невероятное блюдо
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Сытно и невероятно просто!
Кабачки – универсальные овощи. Чего из них только не готовят: и готовят из них непревзойденные оладьи, и жарят по-французски, и маринуют на зиму – всех рецептов не перечислишь.
Сегодня мы приготовим их по необычному рецепту от "1 хвилина" – пожарим в пивном кляре. Это настолько вкусно и необычно, что ваш мужчина даже отдаст ради этого блюда бутылку пива, но оно обязательно вернется – уже в виде обеда или ужина!
Как приготовить жареные кабачки в пивном кляре
Ингредиенты:
- 3 кабачки.
Для кляра:
- 1 яйцо;
- 200 мл пива;
- 100 г муки;
- 3 ст.лож. масла;
- соль, красный и черный перец.
Для соуса:
- 100 г майонеза;
- 4 зубчика чеснока;
- 1 пучок укропа.
Способ приготовления:
- В стакан пива разбейте яйцо. Массу посолите и постепенно введите туда муку, постоянно помешивая. У вас должна получиться густая масса.
- Кабачки промойте, при необходимости очистите. Нарежьте каждый кабачок на кружки толщиной примерно 1 см или немного меньше.
- На сковороде разогрейте подсолнечное масло.
- Каждый кабачок окунитесь в кляр и отправляйте на сковороду. Жарьте на среднем огне по бокам до золотистой корочки.
- Для соуса очистите чеснок, пропустите через пресс. Укроп мелко нашинкуйте. Перемешайте до однородности ингредиенты и добавьте майонез.
Когда соус пропитается майонезом, подавайте вместе с кабачками и домашним хлебом. Приятного аппетита!