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Будете готовить вместо мяса: один ингредиент превратит обычные жареные кабачки в невероятное блюдо

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие кабачки в пивном кляре будете готовить до самой зимі
Такие кабачки в пивном кляре будете готовить до самой зимі. Фото odnaminyta.com

Сытно и невероятно просто!

Кабачки – универсальные овощи. Чего из них только не готовят: и готовят из них непревзойденные оладьи, и жарят по-французски, и маринуют на зиму – всех рецептов не перечислишь.

Сегодня мы приготовим их по необычному рецепту от "1 хвилина" – пожарим в пивном кляре. Это настолько вкусно и необычно, что ваш мужчина даже отдаст ради этого блюда бутылку пива, но оно обязательно вернется – уже в виде обеда или ужина!

Как приготовить жареные кабачки в пивном кляре

Ингредиенты:

  • 3 кабачки.

Для кляра:

  • 1 яйцо;
  • 200 мл пива;
  • 100 г муки;
  • 3 ст.лож. масла;
  • соль, красный и черный перец.

Для соуса:

  • 100 г майонеза;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 1 пучок укропа.

Способ приготовления:

  1. В стакан пива разбейте яйцо. Массу посолите и постепенно введите туда муку, постоянно помешивая. У вас должна получиться густая масса.
  2. Кабачки промойте, при необходимости очистите. Нарежьте каждый кабачок на кружки толщиной примерно 1 см или немного меньше.
  3. На сковороде разогрейте подсолнечное масло.
  4. Каждый кабачок окунитесь в кляр и отправляйте на сковороду. Жарьте на среднем огне по бокам до золотистой корочки.
  5. Для соуса очистите чеснок, пропустите через пресс. Укроп мелко нашинкуйте. Перемешайте до однородности ингредиенты и добавьте майонез.

Когда соус пропитается майонезом, подавайте вместе с кабачками и домашним хлебом. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Пиво #Кабачки #Готовим дома