Укр

Ленивее и вкуснее десерта нет: готовим волшебный творожный десерт с черникой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Изысканный, но простой в приготовлении творожный десерт с черникой
Изысканный, но простой в приготовлении творожный десерт с черникой. Фото shuba.life

Пять ингредиентов, немного времени — и десерт готов!

Если вы уже попробовали творожный пирог с черникой и ищете новые рецепты с любимой ягодой, вы пришли по адресу. Сегодня мы приготовим изысканный творожный десерт.

Думаете, его сложно готовить? Нет, рецепт от Shuba — самый ленивый, его легко и быстро готовить, да и состоит он всего из пяти ингредиентов. Рикотта придает творожному десерту нежность, сочная и сладкая черника станет хорошим источником витаминов, а терпкий и освежающий лимонный сок поможет сбалансировать насыщенность рикотты, облегчая общий вкус. Пробуем?

Как приготовить творожный десерт с черникой

Ингредиенты на 4 порции:

  • сыр кисломолочный — 150 г;
  • сыр рикотта — 150 г;
  • черника — 200 г;
  • сахарная пудра — 4 ст. л.;
  • лимон, сок — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Ягоды черники переберите, промойте и обсушите, немного отложите для украшения.
  2. Творог, оставшуюся чернику и сахарную пудру взбейте в блендере до гладкой однородной массы. Добавьте рикотту, лимонный сок и взбейте на пышную массу.
  3. Получившуюся творожную массу поместите в кондитерский мешок и положите в холодильник на 1-2 часа.
  4. Охлажденную массу разложите по формочкам, украсьте ягодами черники и подавайте к столу.

Вы сможете приготовить такой десерт даже зимой, если заморозите ягоду по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Черника #Десерт #Готовим дома