Ленивее и вкуснее десерта нет: готовим волшебный творожный десерт с черникой
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Пять ингредиентов, немного времени — и десерт готов!
Если вы уже попробовали творожный пирог с черникой и ищете новые рецепты с любимой ягодой, вы пришли по адресу. Сегодня мы приготовим изысканный творожный десерт.
Думаете, его сложно готовить? Нет, рецепт от Shuba — самый ленивый, его легко и быстро готовить, да и состоит он всего из пяти ингредиентов. Рикотта придает творожному десерту нежность, сочная и сладкая черника станет хорошим источником витаминов, а терпкий и освежающий лимонный сок поможет сбалансировать насыщенность рикотты, облегчая общий вкус. Пробуем?
Как приготовить творожный десерт с черникой
Ингредиенты на 4 порции:
- сыр кисломолочный — 150 г;
- сыр рикотта — 150 г;
- черника — 200 г;
- сахарная пудра — 4 ст. л.;
- лимон, сок — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Ягоды черники переберите, промойте и обсушите, немного отложите для украшения.
- Творог, оставшуюся чернику и сахарную пудру взбейте в блендере до гладкой однородной массы. Добавьте рикотту, лимонный сок и взбейте на пышную массу.
- Получившуюся творожную массу поместите в кондитерский мешок и положите в холодильник на 1-2 часа.
- Охлажденную массу разложите по формочкам, украсьте ягодами черники и подавайте к столу.
Вы сможете приготовить такой десерт даже зимой, если заморозите ягоду по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!