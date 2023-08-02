Ленивее и вкуснее десерта нет: готовим волшебный творожный десерт с черникой

Пять ингредиентов, немного времени — и десерт готов!

Если вы уже попробовали творожный пирог с черникой и ищете новые рецепты с любимой ягодой, вы пришли по адресу. Сегодня мы приготовим изысканный творожный десерт.

Думаете, его сложно готовить? Нет, рецепт от Shuba — самый ленивый, его легко и быстро готовить, да и состоит он всего из пяти ингредиентов. Рикотта придает творожному десерту нежность, сочная и сладкая черника станет хорошим источником витаминов, а терпкий и освежающий лимонный сок поможет сбалансировать насыщенность рикотты, облегчая общий вкус. Пробуем?

Как приготовить творожный десерт с черникой

Ингредиенты на 4 порции:

сыр кисломолочный — 150 г;

сыр рикотта — 150 г;

черника — 200 г;

сахарная пудра — 4 ст. л.;

лимон, сок — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Ягоды черники переберите, промойте и обсушите, немного отложите для украшения. Творог, оставшуюся чернику и сахарную пудру взбейте в блендере до гладкой однородной массы. Добавьте рикотту, лимонный сок и взбейте на пышную массу. Получившуюся творожную массу поместите в кондитерский мешок и положите в холодильник на 1-2 часа. Охлажденную массу разложите по формочкам, украсьте ягодами черники и подавайте к столу.

Вы сможете приготовить такой десерт даже зимой, если заморозите ягоду по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!