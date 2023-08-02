Лучше все равно не найдете: проверенные рецепты маринадов к шашлыку

Возможно, и вы для себя откроете любимый маринад

Какие бы планы у вас ни были, собираетесь ли вы на пикник на дачу или в парк, сочный, нежный шашлык — лучшее решение. И хотя выбор мяса имеет огромное значение для вкуса блюда, маринад в этом деле не менее важен.

Возьмите побольше мяса — оно вам понадобиться, чтобы перепробовать маринады по нашим рецептам. Пробуем?

Просто маринад из двух ингредиентов

Нежный лук и рассол из-под маслин сделают ваш шашлык невероятно нежным. Готовится такой маринад просто, а мясо получится фантастичным.

Необычный маринад из молока

Шашлык на молочном маринаде получается невероятно мягким. Гости не просто съедят мясо, они оближут и мангал, и пальцы.

Маринад по грузинскому рецепту

В основе этого невероятного маринада – правильное мясо, соль и приправы. Вам даже не придется долго держать мясо в таком маринаде — оно приготовиться очень быстро.

Маринад на основе вина

Это не просто блюдо, а выпивка и закуска в одном! Вы обязательно поразите своих друзей таким "пьяным" шашлыком!

Сливовый маринад

На этом маринаде вы можете не только жарить шашлык! Его можно заготовить на зиму и добавлять к любимым мясным блюдам.

В каком бы маринаде вы не решили готовить шашлык, лучший вариант закуски — из ароматных помидоров. Попробуйте — и вы будете готовить так всегда!