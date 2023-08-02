Лучше все равно не найдете: проверенные рецепты маринадов к шашлыку
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Возможно, и вы для себя откроете любимый маринад
Какие бы планы у вас ни были, собираетесь ли вы на пикник на дачу или в парк, сочный, нежный шашлык — лучшее решение. И хотя выбор мяса имеет огромное значение для вкуса блюда, маринад в этом деле не менее важен.
Возьмите побольше мяса — оно вам понадобиться, чтобы перепробовать маринады по нашим рецептам. Пробуем?
Просто маринад из двух ингредиентов
Нежный лук и рассол из-под маслин сделают ваш шашлык невероятно нежным. Готовится такой маринад просто, а мясо получится фантастичным.
Необычный маринад из молока
Шашлык на молочном маринаде получается невероятно мягким. Гости не просто съедят мясо, они оближут и мангал, и пальцы.
Маринад по грузинскому рецепту
В основе этого невероятного маринада – правильное мясо, соль и приправы. Вам даже не придется долго держать мясо в таком маринаде — оно приготовиться очень быстро.
Маринад на основе вина
Это не просто блюдо, а выпивка и закуска в одном! Вы обязательно поразите своих друзей таким "пьяным" шашлыком!
Сливовый маринад
На этом маринаде вы можете не только жарить шашлык! Его можно заготовить на зиму и добавлять к любимым мясным блюдам.
В каком бы маринаде вы не решили готовить шашлык, лучший вариант закуски — из ароматных помидоров. Попробуйте — и вы будете готовить так всегда!