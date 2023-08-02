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Просто отправьте рыбу в духовку: сытный ужин на всю семью из ничего

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Запеченная в фольге скумбрия станет любимым блюдом всей семьи
Запеченная в фольге скумбрия станет любимым блюдом всей семьи. Фото https://tsn.ua/

Не только вкусный, но и полезный рецепт

О пользе скумбрии знают, наверное, все. К тому же блюда из этой потрясающей рыбы выходят невероятно вкусными — чего стоит только скумбрия на мангале или вкуснейшая паста с творогом!

А запеченную в фольге скумбрию по рецепту "ТСН" еще и готовить настолько просто, что грех этого не сделать! Потрясающая рыба выходит настолько нежной, что ее с удовольствием съедят даже дети.

Как приготовить запеченную в фольге скумбрию

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • лимон – 1 шт.;
  • растительное масло – 1 ст. л.;
  • соль, перец черный молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отрежьте у рыбы головы, выпотрошите ее. Промойте скумбрию под проточной водой, просушите бумажными полотенцами.
  2. Лимон нарежьте тонкими кружками. Лук очистите и нарежьте кольцами.
  3. На лист фольги по размеру рыбы выложите скумбрию. Посолите, поперчите внутри и снаружи. Сбрызните ее растительным маслом.
  4. С одной стороны рыбы сделайте несколько поперечных надрезов и вложите туда кусочки лимонов. Распределите лук вокруг рыбы, посолите и заверните скумбрию в фольгу.
  5. Разогрейте духовку до 200 градусов. Отправьте запекаться на полчаса.

Натрите рыбу перед приготовлением одним продуктом по совету "Телеграфа" — и вы забудете о неприятном запахе во время ее приготовления. Приятного аппетита!

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