Просто отправьте рыбу в духовку: сытный ужин на всю семью из ничего
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Не только вкусный, но и полезный рецепт
О пользе скумбрии знают, наверное, все. К тому же блюда из этой потрясающей рыбы выходят невероятно вкусными — чего стоит только скумбрия на мангале или вкуснейшая паста с творогом!
А запеченную в фольге скумбрию по рецепту "ТСН" еще и готовить настолько просто, что грех этого не сделать! Потрясающая рыба выходит настолько нежной, что ее с удовольствием съедят даже дети.
Как приготовить запеченную в фольге скумбрию
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.;
- лук репчатый – 2 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- соль, перец черный молотый – по вкусу.
Способ приготовления:
- Отрежьте у рыбы головы, выпотрошите ее. Промойте скумбрию под проточной водой, просушите бумажными полотенцами.
- Лимон нарежьте тонкими кружками. Лук очистите и нарежьте кольцами.
- На лист фольги по размеру рыбы выложите скумбрию. Посолите, поперчите внутри и снаружи. Сбрызните ее растительным маслом.
- С одной стороны рыбы сделайте несколько поперечных надрезов и вложите туда кусочки лимонов. Распределите лук вокруг рыбы, посолите и заверните скумбрию в фольгу.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Отправьте запекаться на полчаса.
Натрите рыбу перед приготовлением одним продуктом по совету "Телеграфа" — и вы забудете о неприятном запахе во время ее приготовления. Приятного аппетита!