Просто отправьте рыбу в духовку: сытный ужин на всю семью из ничего

Не только вкусный, но и полезный рецепт

О пользе скумбрии знают, наверное, все. К тому же блюда из этой потрясающей рыбы выходят невероятно вкусными — чего стоит только скумбрия на мангале или вкуснейшая паста с творогом!

А запеченную в фольге скумбрию по рецепту "ТСН" еще и готовить настолько просто, что грех этого не сделать! Потрясающая рыба выходит настолько нежной, что ее с удовольствием съедят даже дети.

Как приготовить запеченную в фольге скумбрию

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.;

лук репчатый – 2 шт.;

лимон – 1 шт.;

растительное масло – 1 ст. л.;

соль, перец черный молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

Отрежьте у рыбы головы, выпотрошите ее. Промойте скумбрию под проточной водой, просушите бумажными полотенцами. Лимон нарежьте тонкими кружками. Лук очистите и нарежьте кольцами. На лист фольги по размеру рыбы выложите скумбрию. Посолите, поперчите внутри и снаружи. Сбрызните ее растительным маслом. С одной стороны рыбы сделайте несколько поперечных надрезов и вложите туда кусочки лимонов. Распределите лук вокруг рыбы, посолите и заверните скумбрию в фольгу. Разогрейте духовку до 200 градусов. Отправьте запекаться на полчаса.

Натрите рыбу перед приготовлением одним продуктом по совету "Телеграфа" — и вы забудете о неприятном запахе во время ее приготовления. Приятного аппетита!