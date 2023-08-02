Всего два яйца и ни одного грамма муки: вкусный рецепт простой запеканки
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Такая сладкая выпечка не оставит никого равнодушным
Сейчас, в жару, меньше всего хочется долго стоять у плиты и духовки. Спасают простые рецепты, где нет десятков процессов, такие как вкусные пирожечки на сковороде и. Рассказываем, как быстро и просто приготовить творожную запеканку.
Рецепт прост – все смешать и закинуть в духовку. А запеканка получается очень нежной и легкой, ведь в составе нет грамма муки. Как ее приготовить, рассказали на Meta.ua.
Ингредиенты:
- творог домашний – 500 г;
- сметана – 5 ст. л;
- 2 яйца;
- манная крупа – 2 ст. л;
- цедра лимона;
- сахар – 3 ст. л;
- ванильный сахар – 1 ч. л;
- курага или изюм – 50 г;
- масло – 1 ст. кровати;
- щепотка соли.
Способ приготовления:
- Изюм или курагу промываем и заливаем кипятком. Отдельно смешиваем манку со сметаной. Всё остается на 10-15 минут.
- Сыр перетираем в однородную массу – блендером или через сито. К нему добавляем манку со сметаной, сахар, ванилин, яйца и соль. Еще раз перемешиваем.
- Курагу или изюм просушиваем на бумажных полотенцах и добавляем. Добавляем цедру. Аккуратно перемешиваем лопаткой.
- Форму смазываем маслом и посыпаем манкой. Выкладываем тесто. Сверху смазываем сметаной. Выпекаем 45-50 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
Десерт выходит очень воздушный. Лучше дать ему остыть ночь – тогда утром вас ждет непревзойденный завтрак. Еще рецепты завтраков с творогом:
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