Фантастический сладкий перекус за несколько минут: бюджетный рецепт

Считанные минуты – и блюдо готово

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие ленивые вареники. Следующий рецепт еще проще – на все блюдо уйдет всего несколько минут.

Эти сладкие гренки – отличный перекус или завтрак, если хочется сладенького. Рецептом поделились на портале "1 минута". Да и продукты нужны самые простые.

Ингредиенты:

6-7 кусочков батона;

2 столовые ложки сахара;

1 яйцо;

стакан молока;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Берем яйцо и выбиваем его в миску. Тщательно перемешиваем. Добавляем молоко и сахар. Разогреваем сковороду и параллельно перемешиваем смесь до однородного состояния. Каждый кусочек батона тщательно вымачиваем в смеси и кладем на сковородку. Кстати, вместо батона можно брата багет — так десерт будет еще более нежным и пухлым.

Гренки обжариваем по бокам до готовности. Они должны быть золотистого цвета. Перед подачей гренки должны немного остыть. Сверху можно добавить немного сахарной пудры, меда или сгущенки. Кстати, мы рассказывали, как вкусно приготовить его дома.