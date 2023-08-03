Кофе лучше, чем в кофейне: секретный рецепт от бариста
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Начинаем день вкусно, бодряще и ароматно
Кофеманы не могут представить утро без ароматного кофе. Его можно легко приготовить на собственной кухне — возможно, он получится еще лучше, чем в кофейне.
Вместе с "РБК-Украина" расскажем, о малоизвестном способе заваривания насыщенного и крепкого кофе. Такой бодрящий напиток станет вашим ежедневным "другом".
Как приготовить ароматный кофе
Ингредиенты:
- турка;
- плита;
- кофе зерновой свежемолотый — 2 чайные ложки;
- холодная вода — 100-150 мл;
- сахар — по желанию;
- соль — несколько кристалликов.
Способ приготовления:
- Насыпьте в турку кофе, добавьте несколько кристалликов соли — она нужна для баланса вкуса, но в напитке не должна ощущаться.
- Если любите сладкий кофе, добавьте сахар по вкусу.
- Залейте 100-150 мл холодной воды в зависимости от того, насколько крепкий кофе вы пьете.
- Поставьте на огонь и ждите, когда начнет подниматься пена, убавьте огонь секунд на 20, чтобы она опустилась. Затем поставьте снова и снимите — проделайте так трижды.
- Отставьте турку и сбрызните кофе холодной водой, чтобы он осел. Дайте постоять несколько минут и наливайте в чашки. Чашки должны быть горячими, поэтому необходимо полить их кипятком.
Секрет приготовления кофе с молоком
Если вы любите пить кофе с молоком, не торопитесь добавлять его сразу, чтобы побыстрее охладить напиток и выпить его. Влейте подогретое молоко после того, как кофе немного отстоится.
Приготовьте к кофе кексы с ягодами по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь! Приятного аппетита!