Кофе лучше, чем в кофейне: секретный рецепт от бариста

Начинаем день вкусно, бодряще и ароматно

Кофеманы не могут представить утро без ароматного кофе. Его можно легко приготовить на собственной кухне — возможно, он получится еще лучше, чем в кофейне.

Вместе с "РБК-Украина" расскажем, о малоизвестном способе заваривания насыщенного и крепкого кофе. Такой бодрящий напиток станет вашим ежедневным "другом".

Как приготовить ароматный кофе

Ингредиенты:

турка;

плита;

кофе зерновой свежемолотый — 2 чайные ложки;

холодная вода — 100-150 мл;

сахар — по желанию;

соль — несколько кристалликов.

Способ приготовления:

Насыпьте в турку кофе, добавьте несколько кристалликов соли — она нужна для баланса вкуса, но в напитке не должна ощущаться. Если любите сладкий кофе, добавьте сахар по вкусу. Залейте 100-150 мл холодной воды в зависимости от того, насколько крепкий кофе вы пьете. Поставьте на огонь и ждите, когда начнет подниматься пена, убавьте огонь секунд на 20, чтобы она опустилась. Затем поставьте снова и снимите — проделайте так трижды. Отставьте турку и сбрызните кофе холодной водой, чтобы он осел. Дайте постоять несколько минут и наливайте в чашки. Чашки должны быть горячими, поэтому необходимо полить их кипятком.

Секрет приготовления кофе с молоком

Если вы любите пить кофе с молоком, не торопитесь добавлять его сразу, чтобы побыстрее охладить напиток и выпить его. Влейте подогретое молоко после того, как кофе немного отстоится.

Приготовьте к кофе кексы с ягодами по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь! Приятного аппетита!