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Кофе лучше, чем в кофейне: секретный рецепт от бариста

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимый многими потрясающий кофе
Любимый многими потрясающий кофе. Фото ВВС

Начинаем день вкусно, бодряще и ароматно

Кофеманы не могут представить утро без ароматного кофе. Его можно легко приготовить на собственной кухне — возможно, он получится еще лучше, чем в кофейне.

Вместе с "РБК-Украина" расскажем, о малоизвестном способе заваривания насыщенного и крепкого кофе. Такой бодрящий напиток станет вашим ежедневным "другом".

Как приготовить ароматный кофе

Ингредиенты:

  • турка;
  • плита;
  • кофе зерновой свежемолотый — 2 чайные ложки;
  • холодная вода — 100-150 мл;
  • сахар — по желанию;
  • соль — несколько кристалликов.

Способ приготовления:

  1. Насыпьте в турку кофе, добавьте несколько кристалликов соли — она нужна для баланса вкуса, но в напитке не должна ощущаться.
  2. Если любите сладкий кофе, добавьте сахар по вкусу.
  3. Залейте 100-150 мл холодной воды в зависимости от того, насколько крепкий кофе вы пьете.
  4. Поставьте на огонь и ждите, когда начнет подниматься пена, убавьте огонь секунд на 20, чтобы она опустилась. Затем поставьте снова и снимите — проделайте так трижды.
  5. Отставьте турку и сбрызните кофе холодной водой, чтобы он осел. Дайте постоять несколько минут и наливайте в чашки. Чашки должны быть горячими, поэтому необходимо полить их кипятком.

Секрет приготовления кофе с молоком

Если вы любите пить кофе с молоком, не торопитесь добавлять его сразу, чтобы побыстрее охладить напиток и выпить его. Влейте подогретое молоко после того, как кофе немного отстоится.

Приготовьте к кофе кексы с ягодами по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

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#Рецепт #Кофе #Готовим дома