Такие пирожки с капустой даже лепить не нужно: лучший бабушкин рецепт для жаркого лета
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Вы полюбите этот рецепт за простоту приготовления
Жареные пирожки – бюджетное и быстрое блюдо, которое подать самостоятельно или дополнить любимый борщ. Готовятся такие пирожки очень просто и быстро, поэтому это отличный вариант для жаркого лета.
Приятный аромат, мягкое тесто и уют – все это вы получите после приготовления пирожков по рецепту "Бабусиних рецептів". Сытные и вкусные, такие пирожки можно брать с собой на пикник, прогулку или работу – они будут уместны всегда.
Как приготовить жареные пирожки с капустой
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 500 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- томатная паста – 1 ст.л.;
- соль – ½ ч.л.
Ингредиенты для теста:
- молоко – 150 мл;
- подсолнечное масло – 30 мл;
- сметана – 150 г;
- яйца – 2 шт.;
- соль – ½ ч.л.;
- мука – 280 г;
- разрыхлитель – 10 г.
Способ приготовления:
- Капусту шинкуем. Лук нарезаем маленькими кубиками. Морковь мелко натираем.
- Лук и морковь обжариваем на сковороде, добавляем капусту и тушим до мягкости. Солим, добавляем томатную пасту и перемешиваем.
- В отдельную миску разбиваем яйца, высыпаем соль, взбиваем. Выливаем масло и молоко в яичную смесь, добавляем сметану. В полученную массу выкладываем тушеную капусту, просеиваем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.
- В разогретую с подсолнечным маслом сковороду выкладываем столовой ложкой тесто, жарим с обеих сторон до золотистого цвета.
Готовим соус тартар по рецепту "Телеграфа" и подаем с ним готовые пирожки. Приятного аппетита!