Такие пирожки с капустой даже лепить не нужно: лучший бабушкин рецепт для жаркого лета

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Жареные пирожки – бюджетное и быстрое блюдо, которое подать самостоятельно или дополнить любимый борщ. Готовятся такие пирожки очень просто и быстро, поэтому это отличный вариант для жаркого лета.

Приятный аромат, мягкое тесто и уют – все это вы получите после приготовления пирожков по рецепту "Бабусиних рецептів". Сытные и вкусные, такие пирожки можно брать с собой на пикник, прогулку или работу – они будут уместны всегда.

Как приготовить жареные пирожки с капустой

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 500 г;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

томатная паста – 1 ст.л.;

соль – ½ ч.л.

Ингредиенты для теста:

молоко – 150 мл;

подсолнечное масло – 30 мл;

сметана – 150 г;

яйца – 2 шт.;

соль – ½ ч.л.;

мука – 280 г;

разрыхлитель – 10 г.

Способ приготовления:

Капусту шинкуем. Лук нарезаем маленькими кубиками. Морковь мелко натираем. Лук и морковь обжариваем на сковороде, добавляем капусту и тушим до мягкости. Солим, добавляем томатную пасту и перемешиваем. В отдельную миску разбиваем яйца, высыпаем соль, взбиваем. Выливаем масло и молоко в яичную смесь, добавляем сметану. В полученную массу выкладываем тушеную капусту, просеиваем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. В разогретую с подсолнечным маслом сковороду выкладываем столовой ложкой тесто, жарим с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовим соус тартар по рецепту "Телеграфа" и подаем с ним готовые пирожки. Приятного аппетита!