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Такие пирожки с капустой даже лепить не нужно: лучший бабушкин рецепт для жаркого лета

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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От таких жареных пирожков вряд ли кто-то откажется
От таких жареных пирожков вряд ли кто-то откажется. Фото prosti-recepty.com

Вы полюбите этот рецепт за простоту приготовления

Жареные пирожки – бюджетное и быстрое блюдо, которое подать самостоятельно или дополнить любимый борщ. Готовятся такие пирожки очень просто и быстро, поэтому это отличный вариант для жаркого лета.

Приятный аромат, мягкое тесто и уют – все это вы получите после приготовления пирожков по рецепту "Бабусиних рецептів". Сытные и вкусные, такие пирожки можно брать с собой на пикник, прогулку или работу – они будут уместны всегда.

Как приготовить жареные пирожки с капустой

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная – 500 г;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • томатная паста – 1 ст.л.;
  • соль – ½ ч.л.

Ингредиенты для теста:

  • молоко – 150 мл;
  • подсолнечное масло – 30 мл;
  • сметана – 150 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • соль – ½ ч.л.;
  • мука – 280 г;
  • разрыхлитель – 10 г.

Способ приготовления:

  1. Капусту шинкуем. Лук нарезаем маленькими кубиками. Морковь мелко натираем.
  2. Лук и морковь обжариваем на сковороде, добавляем капусту и тушим до мягкости. Солим, добавляем томатную пасту и перемешиваем.
  3. В отдельную миску разбиваем яйца, высыпаем соль, взбиваем. Выливаем масло и молоко в яичную смесь, добавляем сметану. В полученную массу выкладываем тушеную капусту, просеиваем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.
  4. В разогретую с подсолнечным маслом сковороду выкладываем столовой ложкой тесто, жарим с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовим соус тартар по рецепту "Телеграфа" и подаем с ним готовые пирожки. Приятного аппетита!

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