Никто не встанет со стола, пока не доест: рецепт нежнейшего сливового пирога к чаю

Удовольствие, аромат и вкус — это о сливовом пироге

Домашняя выпечка – это вкусно, а десерты с сезонными ягодами и фруктами – это вообще непревзойденно. Именно такую вкуснятину мы сегодня с вами и приготовим.

Ароматный, вкусный пирог со сливами и творожным слоем по рецепту "Школи життя" — это всегда чистое удовольствие моментом. Готовить его очень просто, а если вместо слив добавлять разнообразные ягоды и фрукты – каждый раз у вас будет выпечка с новым вкусом. Попробуем?

Как приготовить сливовый пирог с творожным слоем

Ингредиенты для формы диаметром 26 см:

творог – 400 г;

сахар – 130 г;

яйца – 2 шт.;

сметана – 100 г;

мука или кукурузный крахмал – 20 г;

ванилин – 1 г.

Для теста:

сливочное масло – 120 г;

сахар – 120 г;

соль – щепотка;

яйца – 2 шт.;

мука 250 г + 1 ч. л. разрыхлителя;

молоко – 80 мл;

фрукты или ягоды – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Для приготовления сырного слоя в миску с сыром всыпьте сахар, добавьте яйца, сметану и муку. При желании можно добавить ванилин. Взбейте блендером. Для приготовления теста к мягкому сливочному маслу добавьте сахар, щепотку соли, перемешайте все миксером. Добавьте яйца и перемешайте. Просейте часть муки с разрыхлителем. Влейте молоко, перемешайте. Добавьте оставшуюся муку. У вас должно получиться нежное и густое тесто. Дно формы застелите бумагой для выпечки, бортики смажьте маслом. Выложите тесто, далее добавьте творожную массу, сверху выложите фрукты или ягоды — любые по желанию. Выпекайте при 180 градусах около 50 минут. Выключите духовку, оставьте пирог еще на 20 минут, чтобы творожный слой хорошо стабилизировался.

Подавайте сливовый пирог вместе с ароматным кофе по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!