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Никто не встанет со стола, пока не доест: рецепт нежнейшего сливового пирога к чаю

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сливовый пирог - это нежность в каждом кусочке
Сливовый пирог - это нежность в каждом кусочке. Фото shuba.life

Удовольствие, аромат и вкус — это о сливовом пироге

Домашняя выпечка – это вкусно, а десерты с сезонными ягодами и фруктами – это вообще непревзойденно. Именно такую вкуснятину мы сегодня с вами и приготовим.

Ароматный, вкусный пирог со сливами и творожным слоем по рецепту "Школи життя" — это всегда чистое удовольствие моментом. Готовить его очень просто, а если вместо слив добавлять разнообразные ягоды и фрукты – каждый раз у вас будет выпечка с новым вкусом. Попробуем?

Как приготовить сливовый пирог с творожным слоем

Ингредиенты для формы диаметром 26 см:

  • творог – 400 г;
  • сахар – 130 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • сметана – 100 г;
  • мука или кукурузный крахмал – 20 г;
  • ванилин – 1 г.

Для теста:

  • сливочное масло – 120 г;
  • сахар – 120 г;
  • соль – щепотка;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука 250 г + 1 ч. л. разрыхлителя;
  • молоко – 80 мл;
  • фрукты или ягоды – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления сырного слоя в миску с сыром всыпьте сахар, добавьте яйца, сметану и муку. При желании можно добавить ванилин. Взбейте блендером.
  2. Для приготовления теста к мягкому сливочному маслу добавьте сахар, щепотку соли, перемешайте все миксером. Добавьте яйца и перемешайте.
  3. Просейте часть муки с разрыхлителем. Влейте молоко, перемешайте. Добавьте оставшуюся муку. У вас должно получиться нежное и густое тесто.
  4. Дно формы застелите бумагой для выпечки, бортики смажьте маслом. Выложите тесто, далее добавьте творожную массу, сверху выложите фрукты или ягоды — любые по желанию. Выпекайте при 180 градусах около 50 минут. Выключите духовку, оставьте пирог еще на 20 минут, чтобы творожный слой хорошо стабилизировался.

Подавайте сливовый пирог вместе с ароматным кофе по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Пирог #Сливы #Готовим дома