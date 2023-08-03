Никто не встанет со стола, пока не доест: рецепт нежнейшего сливового пирога к чаю
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Удовольствие, аромат и вкус — это о сливовом пироге
Домашняя выпечка – это вкусно, а десерты с сезонными ягодами и фруктами – это вообще непревзойденно. Именно такую вкуснятину мы сегодня с вами и приготовим.
Ароматный, вкусный пирог со сливами и творожным слоем по рецепту "Школи життя" — это всегда чистое удовольствие моментом. Готовить его очень просто, а если вместо слив добавлять разнообразные ягоды и фрукты – каждый раз у вас будет выпечка с новым вкусом. Попробуем?
Как приготовить сливовый пирог с творожным слоем
Ингредиенты для формы диаметром 26 см:
- творог – 400 г;
- сахар – 130 г;
- яйца – 2 шт.;
- сметана – 100 г;
- мука или кукурузный крахмал – 20 г;
- ванилин – 1 г.
Для теста:
- сливочное масло – 120 г;
- сахар – 120 г;
- соль – щепотка;
- яйца – 2 шт.;
- мука 250 г + 1 ч. л. разрыхлителя;
- молоко – 80 мл;
- фрукты или ягоды – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Для приготовления сырного слоя в миску с сыром всыпьте сахар, добавьте яйца, сметану и муку. При желании можно добавить ванилин. Взбейте блендером.
- Для приготовления теста к мягкому сливочному маслу добавьте сахар, щепотку соли, перемешайте все миксером. Добавьте яйца и перемешайте.
- Просейте часть муки с разрыхлителем. Влейте молоко, перемешайте. Добавьте оставшуюся муку. У вас должно получиться нежное и густое тесто.
- Дно формы застелите бумагой для выпечки, бортики смажьте маслом. Выложите тесто, далее добавьте творожную массу, сверху выложите фрукты или ягоды — любые по желанию. Выпекайте при 180 градусах около 50 минут. Выключите духовку, оставьте пирог еще на 20 минут, чтобы творожный слой хорошо стабилизировался.
Подавайте сливовый пирог вместе с ароматным кофе по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!