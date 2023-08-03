Просто отварите курицу: простой рецепт намазки для вкусного перекуса
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Отличная альтернатива покупной колбасе
Можно ли представить вкусный перекус или праздничное застолье без потрясающих намазок? Можно ли придумать что-нибудь новое при огромном количестве рецептов?
"Школа життя" предлагает разнообразить меню невероятно сытной и вкусной намазкой из курицы и овощей. Всего четыре простых ингредиента и немного времени – и вы уже удивляете близких и друзей непревзойденной закуской. Такое блюдо всегда выручит, если гости уже на пороге, а времени для приготовления нет. К тому же, это полезная альтернатива магазинной колбасе – готовя такую намазку, вы уверены в ее качестве. Попробуем?
Как приготовить намазку из курицы и овощей
Ингредиенты:
- куриное филе (бедро) – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 2-4 зубчика;
- соль, специи – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Нарезаем лук и морковь, вместе с курицей складываем в кастрюлю, добавляем соль и специи. Заливаем водой и варим 40 минут.
- Готовую курицу достаем из бульона и измельчаем блендером. Можно добавить бульон для сочности.
- Отдельно измельчаем овощи.
- Соединяем курицу и овощи, все хорошо перемешиваем.
Готовим вкусные гренки из белого хлеба по рецепту "Телеграфа" и подаем на стол. Приятного аппетита!