Просто отварите курицу: простой рецепт намазки для вкусного перекуса

Отличная альтернатива покупной колбасе

Можно ли представить вкусный перекус или праздничное застолье без потрясающих намазок? Можно ли придумать что-нибудь новое при огромном количестве рецептов?

"Школа життя" предлагает разнообразить меню невероятно сытной и вкусной намазкой из курицы и овощей. Всего четыре простых ингредиента и немного времени – и вы уже удивляете близких и друзей непревзойденной закуской. Такое блюдо всегда выручит, если гости уже на пороге, а времени для приготовления нет. К тому же, это полезная альтернатива магазинной колбасе – готовя такую намазку, вы уверены в ее качестве. Попробуем?

Как приготовить намазку из курицы и овощей

Ингредиенты:

куриное филе (бедро) – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок – 2-4 зубчика;

соль, специи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Нарезаем лук и морковь, вместе с курицей складываем в кастрюлю, добавляем соль и специи. Заливаем водой и варим 40 минут. Готовую курицу достаем из бульона и измельчаем блендером. Можно добавить бульон для сочности. Отдельно измельчаем овощи. Соединяем курицу и овощи, все хорошо перемешиваем.

Готовим вкусные гренки из белого хлеба по рецепту "Телеграфа" и подаем на стол. Приятного аппетита!