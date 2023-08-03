Съедите вместе с тарелкой: рецепт "ленивой" кабачковой икры с секретным ингредиентом
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Не ищите рецептов проще — вы его уже нашли
Кабачки — невероятный продукт, из которого можно приготовить громадное количество разнообразных блюд. Если вы уже успели пожарить кабачки в кляре и закрыть на зиму кабачковый салат, тогда этот рецепт для вас.
Для ленивого рецепта кабачковой икры от Shuba необходимы простые продукты и немного времени — вам необходимо лишь пожарить овощи. Попробуйте раз — и вы не пожалеете!
Простой рецепт ленивой кабачковой икры
Ингредиенты на 10 порций:
- кабачки — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- майонез 67% — 3 ст. л.;
- паста томатная — 3 ст. л.;
- плавленый сыр — 1 шт.;
- масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.;
- соль, перец черный молотый, сахар — по вкусу.
Способ приготовления:
- Овощи промойте и очистите. При необходимости кабачки не чистите, но натрите на крупной терке. Лук мелко нашинкуйте, морковь также натрите.
- В сковороде разогрейте растительное масло. Пожарьте лук около 2-3 минут, добавьте морковь и кабачок. Все вместе жарьте 5-10 минут помешивая.
- Добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль, майонез и томатную пасту, специи по вкусу. Готовьте к готовности еще 10-15 минут.
- В блендере взбейте до однородности плавленый сырок и немного остывшие овощи. Переложите в миску, охладите и подавайте.
Плавленый сыр для этого блюда приготовьте по рецепту "Телеграфа". Так вы будете уверены в его качестве.