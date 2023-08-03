Съедите вместе с тарелкой: рецепт "ленивой" кабачковой икры с секретным ингредиентом

Не ищите рецептов проще — вы его уже нашли

Кабачки — невероятный продукт, из которого можно приготовить громадное количество разнообразных блюд. Если вы уже успели пожарить кабачки в кляре и закрыть на зиму кабачковый салат, тогда этот рецепт для вас.

Для ленивого рецепта кабачковой икры от Shuba необходимы простые продукты и немного времени — вам необходимо лишь пожарить овощи. Попробуйте раз — и вы не пожалеете!

Простой рецепт ленивой кабачковой икры

Ингредиенты на 10 порций:

кабачки — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

майонез 67% — 3 ст. л.;

паста томатная — 3 ст. л.;

плавленый сыр — 1 шт.;

масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.;

соль, перец черный молотый, сахар — по вкусу.

Способ приготовления:

Овощи промойте и очистите. При необходимости кабачки не чистите, но натрите на крупной терке. Лук мелко нашинкуйте, морковь также натрите. В сковороде разогрейте растительное масло. Пожарьте лук около 2-3 минут, добавьте морковь и кабачок. Все вместе жарьте 5-10 минут помешивая. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль, майонез и томатную пасту, специи по вкусу. Готовьте к готовности еще 10-15 минут. В блендере взбейте до однородности плавленый сырок и немного остывшие овощи. Переложите в миску, охладите и подавайте.

Плавленый сыр для этого блюда приготовьте по рецепту "Телеграфа". Так вы будете уверены в его качестве.