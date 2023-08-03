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Съедите вместе с тарелкой: рецепт "ленивой" кабачковой икры с секретным ингредиентом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Самый ленивый рецепт кабачковой икры
Самый ленивый рецепт кабачковой икры. Фото shuba.life

Не ищите рецептов проще — вы его уже нашли

Кабачки — невероятный продукт, из которого можно приготовить громадное количество разнообразных блюд. Если вы уже успели пожарить кабачки в кляре и закрыть на зиму кабачковый салат, тогда этот рецепт для вас.

Для ленивого рецепта кабачковой икры от Shuba необходимы простые продукты и немного времени — вам необходимо лишь пожарить овощи. Попробуйте раз — и вы не пожалеете!

Простой рецепт ленивой кабачковой икры

Ингредиенты на 10 порций:

  • кабачки — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • чеснок, зубчики — 3 шт.;
  • майонез 67% — 3 ст. л.;
  • паста томатная — 3 ст. л.;
  • плавленый сыр — 1 шт.;
  • масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.;
  • соль, перец черный молотый, сахар — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Овощи промойте и очистите. При необходимости кабачки не чистите, но натрите на крупной терке. Лук мелко нашинкуйте, морковь также натрите.
  2. В сковороде разогрейте растительное масло. Пожарьте лук около 2-3 минут, добавьте морковь и кабачок. Все вместе жарьте 5-10 минут помешивая.
  3. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль, майонез и томатную пасту, специи по вкусу. Готовьте к готовности еще 10-15 минут.
  4. В блендере взбейте до однородности плавленый сырок и немного остывшие овощи. Переложите в миску, охладите и подавайте.

Плавленый сыр для этого блюда приготовьте по рецепту "Телеграфа". Так вы будете уверены в его качестве.

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