Полезная альтернатива кофе: фантастическое латое без кофе и молока
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Попробуйте – и не пожалеете, что приготовили
Многие привыкли начинать день с чашки ароматного кофе, сваренного в джезве по особому рецепту. Например, мы рассказывали, как вкусно приготовить напиток с карамельными нотками. Но кофе подходит не всем.
Если вы ищете полезные альтернативы, обратите внимание на этот рецепт заплаты с яйцом и сливочным маслом. Это не только отличный и приятный способ начать свой день, но и хорошая возможность попробовать, когда хочется чего-то теплого и сытного. Рецептом поделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Вода горячая — 500 мл
- Яйца куриные – 1 шт.
- Масло сливочное – 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нагреваем воду до кипения. Разбиваем яйцо и осторожно отделяем желток от белка.
- Выкладываем белок в небольшой стакан. Взбиваем его. Для этого подойдет погружной блендер, вспенитель для молока или небольшая электрическая взбивалка.
- Желток выкладываем в отдельную большую порционную кружку. Добавляем масло и небольшое количество кипятка. Сразу сбиваем все вместе.
- Когда масло растает, можно добавить чуть больше горячей воды. Солим по вкусу.
- Выливаем взбитые яичные белки в смесь. Осторожно перемешиваем все ингредиенты.
Такой напиток подается немедленно. Он будет прекрасно смаковать с классическим Наполеоном.