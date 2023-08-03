Полезная альтернатива кофе: фантастическое латое без кофе и молока

Попробуйте – и не пожалеете, что приготовили

Многие привыкли начинать день с чашки ароматного кофе, сваренного в джезве по особому рецепту. Например, мы рассказывали, как вкусно приготовить напиток с карамельными нотками. Но кофе подходит не всем.

Если вы ищете полезные альтернативы, обратите внимание на этот рецепт заплаты с яйцом и сливочным маслом. Это не только отличный и приятный способ начать свой день, но и хорошая возможность попробовать, когда хочется чего-то теплого и сытного. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Вода горячая — 500 мл

Яйца куриные – 1 шт.

Масло сливочное – 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нагреваем воду до кипения. Разбиваем яйцо и осторожно отделяем желток от белка. Выкладываем белок в небольшой стакан. Взбиваем его. Для этого подойдет погружной блендер, вспенитель для молока или небольшая электрическая взбивалка. Желток выкладываем в отдельную большую порционную кружку. Добавляем масло и небольшое количество кипятка. Сразу сбиваем все вместе. Когда масло растает, можно добавить чуть больше горячей воды. Солим по вкусу. Выливаем взбитые яичные белки в смесь. Осторожно перемешиваем все ингредиенты.

Такой напиток подается немедленно. Он будет прекрасно смаковать с классическим Наполеоном.