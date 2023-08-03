Укр

Элементарный бюджетный десерт: достаточно смешать два простеньких ингредиента

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дети будут есть его с удовольствием Новость обновлена 03 августа 2023, 12:14
Дети будут есть его с удовольствием. Фото Лайфхакер

Вкусный десерт за копейки

Сложные и многоэтапные десерты, такие как ягодный муссовый торт – это очень вкусно. Но и времени и усилий такие сладости нуждаются в многом. В противоположность таким рецептам, рассказываем, как приготовить очень простенький десерт.

Вы могли не знать, но если правильно смешать манную крупу с компотом, получится нежный мусс на десерт. Готовится он очень быстро. Как это сделать, рассказали на портале "1 минута".

Ингредиенты:

  • 500 мл компота;
  • 50 г манной крупы.

Способ приготовления:

  1. Для десерта требуются только готовый компот и манка. Из заявленного количества ингредиентов получится две порции фруктового десерта. Компот подойдет любой – вишневый или из других фруктов и ягод.
  2. В кастрюлю выливаем готовый компот. Сразу добавляем манную крупу, перемешиваем. Ставим массу на огонь и доводим до кипения.
  3. Как только закипит, убавляем огонь и варим 2 минуты, постоянно помешивая. Затем снимаем с плиты и даем остыть. За это время масса должна сгуститься и уплотниться.
  4. Взбиваем ее миксером или блендером, пока десерт не станет светлым и пышным. Раскладываем по креманкам. Украшаем чем-либо. Охлаждаем в холодильнике.

Десерт получается очень вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную нежную запеканку.

Теги:
#Рецепт #Манная крупа #Десерт