Элементарный бюджетный десерт: достаточно смешать два простеньких ингредиента
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Вкусный десерт за копейки
Сложные и многоэтапные десерты, такие как ягодный муссовый торт – это очень вкусно. Но и времени и усилий такие сладости нуждаются в многом. В противоположность таким рецептам, рассказываем, как приготовить очень простенький десерт.
Вы могли не знать, но если правильно смешать манную крупу с компотом, получится нежный мусс на десерт. Готовится он очень быстро. Как это сделать, рассказали на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- 500 мл компота;
- 50 г манной крупы.
Способ приготовления:
- Для десерта требуются только готовый компот и манка. Из заявленного количества ингредиентов получится две порции фруктового десерта. Компот подойдет любой – вишневый или из других фруктов и ягод.
- В кастрюлю выливаем готовый компот. Сразу добавляем манную крупу, перемешиваем. Ставим массу на огонь и доводим до кипения.
- Как только закипит, убавляем огонь и варим 2 минуты, постоянно помешивая. Затем снимаем с плиты и даем остыть. За это время масса должна сгуститься и уплотниться.
- Взбиваем ее миксером или блендером, пока десерт не станет светлым и пышным. Раскладываем по креманкам. Украшаем чем-либо. Охлаждаем в холодильнике.
Десерт получается очень вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную нежную запеканку.