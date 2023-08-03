Попробуйте – и будете печь такие булочки постоянно: тесто – как пух
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Простые и бюджетные вкусности
Мы рассказывали, как приготовить быстрые сытные пирожки. Теперь делимся непревзойденным рецептом домашних булочек. Тесто выходит нежное и мягкое, как пух.
Рецептом простого угощения в сети поделились на портале "1 минута". Готовится просто – главное, соблюсти пропорцию муки в тесте.
Ингредиенты для опары:
- 200 миллилитров молока;
- 20 граммов сырых дрожжей;
- 1 столовая ложка сахара;
- 3 столовые ложки муки.
Для теста:
- 2 куриных яйца;
- 1 чайная ложка соли;
- 50 г сахара;
- 370-400 граммов муки;
- 60 граммов сливочного масла;
- 30 миллилитров масла;
- Ванилин – по вкусу.
Способ приготовления:
- Для опары в теплое молоко добавляем дрожжи и сахар. Хорошо перемешиваем до однородного состояния.
- Просеиваем муку и также добавляем. Снова перемешиваем и оставляем на 20 минут.
- Между тем, можно начинать готовить основное тесто. В миску разбиваем куриные яйца.
- Добавляем соль, сахар, ванилин. Перемешиваем до однородности. Вливаем растопленное, но не горячее сливочное масло.
- Перемешиваем массу и добавляем готовую опару. Перемешиваем до равномерного состояния. Частями добавляем просеянную муку, сперва замешиваем ложкой.
- Когда вся мука будет в миске, добавляем туда же немного масла. Вымешиваем руками около 10 минут. Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем на час.
- Когда тесто подойдет, обходим его и делим пополам. Каждую половину делим еще на 6 частей.
- Каждый кусочек раскатываем в небольшую лепешку. Внутрь выкладываем по чайной ложке вареной сгущенки, формируем булочку.
- Выкладываем булочки на противень, застеленный пергаментом, и оставляем на 20 минут. Выпекаем булочки 15-25 минут при температуре 180-200 градусов.
Тесто выходит очень мягкое. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный мусс из двух ингредиентов.