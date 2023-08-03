Укр

Попробуйте – и будете печь такие булочки постоянно: тесто – как пух

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Булочки получаются очень вкусными
Булочки получаются очень вкусными. Фото kolizhanka.com.ua

Простые и бюджетные вкусности

Мы рассказывали, как приготовить быстрые сытные пирожки. Теперь делимся непревзойденным рецептом домашних булочек. Тесто выходит нежное и мягкое, как пух.

Рецептом простого угощения в сети поделились на портале "1 минута". Готовится просто – главное, соблюсти пропорцию муки в тесте.

Ингредиенты для опары:

  • 200 миллилитров молока;
  • 20 граммов сырых дрожжей;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 3 столовые ложки муки.

Для теста:

  • 2 куриных яйца;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 50 г сахара;
  • 370-400 граммов муки;
  • 60 граммов сливочного масла;
  • 30 миллилитров масла;
  • Ванилин – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для опары в теплое молоко добавляем дрожжи и сахар. Хорошо перемешиваем до однородного состояния.
  2. Просеиваем муку и также добавляем. Снова перемешиваем и оставляем на 20 минут.
  3. Между тем, можно начинать готовить основное тесто. В миску разбиваем куриные яйца.
  4. Добавляем соль, сахар, ванилин. Перемешиваем до однородности. Вливаем растопленное, но не горячее сливочное масло.
  5. Перемешиваем массу и добавляем готовую опару. Перемешиваем до равномерного состояния. Частями добавляем просеянную муку, сперва замешиваем ложкой.
  6. Когда вся мука будет в миске, добавляем туда же немного масла. Вымешиваем руками около 10 минут. Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем на час.
  7. Когда тесто подойдет, обходим его и делим пополам. Каждую половину делим еще на 6 частей.
  8. Каждый кусочек раскатываем в небольшую лепешку. Внутрь выкладываем по чайной ложке вареной сгущенки, формируем булочку.
  9. Выкладываем булочки на противень, застеленный пергаментом, и оставляем на 20 минут. Выпекаем булочки 15-25 минут при температуре 180-200 градусов.

Тесто выходит очень мягкое. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный мусс из двух ингредиентов.

Теги:
#Рецепт #Булочки #Выпечка