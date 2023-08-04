Пенная заготовка для домашнего капучино: приготовьте раз - и наслаждайтесь каждое утро

Для вкусного напитка вам не обязательно бегать в кофейню

Ароматное капучино – это гармоничный баланс сладкого вкуса кофе и нежного молока. Если вы думаете, что настоящий напиток можно получить только в кофейне, мы вас обрадуем – приготовить капучино с пышной пеной можно и дома, и мы расскажем как.

По рецепту "Це Смак" такой ароматный кофейный напиток можно приготовить из простых ингредиентов. Вы не только можете насладиться вкусным капучино, но и сделать заготовку на несколько дней — так вы не будете каждое утро тратить время на приготовление напитка. Еще одна хорошая новость: вы можете самостоятельно регулировать вкус, а эффектной пенке позавидует даже профессиональный бариста. Идем готовить?

Как приготовить домашнее капучино с пышной пеной

Ингредиенты на 4 порции:

растворимый кофе – 0,5 стакана;

сахар – 90 г;

вода – 100 мл;

молоко – 200 мл.

Способ приготовления:

В чашу блендера засыпьте кофе и сахар, залейте холодной водой. Взбивайте венчиком в течение 2 минут. В кружку положите 2 ч. л. полученной кофейной массы. Нагрейте молоко и залейте массу, все хорошо перемешайте. Оставшуюся кофейную смесь переложить в герметичную емкость и хранить в холодильнике.

Помимо приготовления бодрящего напитка эту кофейную смесь можно использовать для украшения домашней выпечки. Попробуйте – и вы не пожалеете!