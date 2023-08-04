Вкусно, как в детстве: рецепт потрясающего томатного супа с фрикадельками
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Такой суп станет любимым обедом у всей семьи
Хочется накормить семью вкусным и сытным обедом? Тогда томатный суп с фрикадельками — именно то, что вы искали.
Такое первое блюдо по рецепту Shuba готовится довольно быстро: просто приготовьте крем-суп из помидоров, а затем опустите в него столько фрикаделек, сколько пожелаете. Фрикадельки можно приготовить из любого мяса, для вегетарианских и веганских версий подойдут грибы, фасоль, бобовые, овощи.
Как приготовить томатный суп с фрикадельками
Ингредиенты на 5 порций:
- томаты — 1 кг;
- лук репчатый — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- оливковое масло — 80 г;
- бульон овощной — 1 л;
- хлеб белый — 100 г;
- сливки — 100 мл;
- мясной фарш — 600 г;
- яйца куриные — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Обжарьте их на 40 мл подсолнечного масла до прозрачности в течение 5 минут.
- Помытые и нарезанные кубиками помидоры добавьте в зажарку, готовьте 2-3 минуты, переложите в кастрюлю и залейте бульоном. Доведите до кипения и варите 20 минут.
- Хлеб замочите в сливках на 5 минут, после отожмите и добавьте в фарш. Туда же отправьте яйцо, соль, перец и перемешайте. Из полученного фарша сформируйте фрикадельки и обжарьте их со всех сторон до румяности.
- Суп пюрируйте погружным блендером, добавьте фрикадельки, посолите и поперчите. Доведите до кипения и проварите 5 минут.
Подавайте суп с измельченной зеленью и домашним хлебом. Приятного аппетита!