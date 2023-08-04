Вкусно, как в детстве: рецепт потрясающего томатного супа с фрикадельками

Такой суп станет любимым обедом у всей семьи

Хочется накормить семью вкусным и сытным обедом? Тогда томатный суп с фрикадельками — именно то, что вы искали.

Такое первое блюдо по рецепту Shuba готовится довольно быстро: просто приготовьте крем-суп из помидоров, а затем опустите в него столько фрикаделек, сколько пожелаете. Фрикадельки можно приготовить из любого мяса, для вегетарианских и веганских версий подойдут грибы, фасоль, бобовые, овощи.

Как приготовить томатный суп с фрикадельками

Ингредиенты на 5 порций:

томаты — 1 кг;

лук репчатый — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

оливковое масло — 80 г;

бульон овощной — 1 л;

хлеб белый — 100 г;

сливки — 100 мл;

мясной фарш — 600 г;

яйца куриные — 1 шт.;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Обжарьте их на 40 мл подсолнечного масла до прозрачности в течение 5 минут. Помытые и нарезанные кубиками помидоры добавьте в зажарку, готовьте 2-3 минуты, переложите в кастрюлю и залейте бульоном. Доведите до кипения и варите 20 минут. Хлеб замочите в сливках на 5 минут, после отожмите и добавьте в фарш. Туда же отправьте яйцо, соль, перец и перемешайте. Из полученного фарша сформируйте фрикадельки и обжарьте их со всех сторон до румяности. Суп пюрируйте погружным блендером, добавьте фрикадельки, посолите и поперчите. Доведите до кипения и проварите 5 минут.

Подавайте суп с измельченной зеленью и домашним хлебом. Приятного аппетита!