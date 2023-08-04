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Лучшего рецепта вам не найти: для этого салата просто смешайте кабачки, лук и морковь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Летний салат из кабачков, моркови и лука
Летний салат из кабачков, моркови и лука. Фото odnaminyta.com

Всего десять минут — и блюдо на столе

Кабачки – уникальный продукт. Из него можно приготовить невероятное количество блюд – от самых простых до самых сложных.

Мы сегодня будем готовить салат из кабачков по рецепту "1 хвилина". Потрясающе вкусное и яркое блюдо станет хитом вашего стола – делать его несложно, а результат поразит не только вашу семью, но и всех гостей.

Как приготовить салат из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки – 1 кг;
  • лук – 250 г;
  • морковь – 200 г;
  • чеснок – 3 зуб.;
  • подсолнечное масло – 100 мл.;
  • паприка – 1 ч.л.;
  • кориандр – 0,5 ч.л.;
  • острый красный перец – 0,5 ч.л.;
  • черный перец – 0,5 ч. л.;
  • сахар –1 ч.л.;
  • соль – 2 ч.л.;
  • уксус 70% – 1 ч.л.;
  • петрушка – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Вымытые кабачки нарезаем кружочками, затем – тоненькой соломкой. Добавляем соль, перемешиваем.
  2. Морковь натираем на корейской терке, лук нарезаем кружочками.
  3. Разогреваем сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла и обжариваем лук. Затем добавляем подготовленную морковь и тушим 2 минуты. Выключаем, добавляем паприку, перец, кориандр, перемешиваем и даем отдохнуть.
  4. Кабачки отживаем и выкладываем в сухую миску, добавляем чёрный перец, чеснок, все вымешиваем. Соединяем заправку с овощами.
  5. Салат готов. Перед подачей можно украсить листьями укропа или петрушки.

Приготовьте к такому салату курицу по еврейскому рецепту и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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