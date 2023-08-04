Лучшего рецепта вам не найти: для этого салата просто смешайте кабачки, лук и морковь
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Всего десять минут — и блюдо на столе
Кабачки – уникальный продукт. Из него можно приготовить невероятное количество блюд – от самых простых до самых сложных.
Мы сегодня будем готовить салат из кабачков по рецепту "1 хвилина". Потрясающе вкусное и яркое блюдо станет хитом вашего стола – делать его несложно, а результат поразит не только вашу семью, но и всех гостей.
Как приготовить салат из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки – 1 кг;
- лук – 250 г;
- морковь – 200 г;
- чеснок – 3 зуб.;
- подсолнечное масло – 100 мл.;
- паприка – 1 ч.л.;
- кориандр – 0,5 ч.л.;
- острый красный перец – 0,5 ч.л.;
- черный перец – 0,5 ч. л.;
- сахар –1 ч.л.;
- соль – 2 ч.л.;
- уксус 70% – 1 ч.л.;
- петрушка – по вкусу.
Способ приготовления:
- Вымытые кабачки нарезаем кружочками, затем – тоненькой соломкой. Добавляем соль, перемешиваем.
- Морковь натираем на корейской терке, лук нарезаем кружочками.
- Разогреваем сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла и обжариваем лук. Затем добавляем подготовленную морковь и тушим 2 минуты. Выключаем, добавляем паприку, перец, кориандр, перемешиваем и даем отдохнуть.
- Кабачки отживаем и выкладываем в сухую миску, добавляем чёрный перец, чеснок, все вымешиваем. Соединяем заправку с овощами.
- Салат готов. Перед подачей можно украсить листьями укропа или петрушки.
Приготовьте к такому салату курицу по еврейскому рецепту и наслаждайтесь. Приятного аппетита!