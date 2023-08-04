Лучшего рецепта вам не найти: для этого салата просто смешайте кабачки, лук и морковь

Всего десять минут — и блюдо на столе

Кабачки – уникальный продукт. Из него можно приготовить невероятное количество блюд – от самых простых до самых сложных.

Мы сегодня будем готовить салат из кабачков по рецепту "1 хвилина". Потрясающе вкусное и яркое блюдо станет хитом вашего стола – делать его несложно, а результат поразит не только вашу семью, но и всех гостей.

Как приготовить салат из кабачков

Ингредиенты:

кабачки – 1 кг;

лук – 250 г;

морковь – 200 г;

чеснок – 3 зуб.;

подсолнечное масло – 100 мл.;

паприка – 1 ч.л.;

кориандр – 0,5 ч.л.;

острый красный перец – 0,5 ч.л.;

черный перец – 0,5 ч. л.;

сахар –1 ч.л.;

соль – 2 ч.л.;

уксус 70% – 1 ч.л.;

петрушка – по вкусу.

Способ приготовления:

Вымытые кабачки нарезаем кружочками, затем – тоненькой соломкой. Добавляем соль, перемешиваем. Морковь натираем на корейской терке, лук нарезаем кружочками. Разогреваем сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла и обжариваем лук. Затем добавляем подготовленную морковь и тушим 2 минуты. Выключаем, добавляем паприку, перец, кориандр, перемешиваем и даем отдохнуть. Кабачки отживаем и выкладываем в сухую миску, добавляем чёрный перец, чеснок, все вымешиваем. Соединяем заправку с овощами. Салат готов. Перед подачей можно украсить листьями укропа или петрушки.

Приготовьте к такому салату курицу по еврейскому рецепту и наслаждайтесь. Приятного аппетита!