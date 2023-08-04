Забудьте о шашлыках: рецепт куриных голеней на гриле, который всегда выручит

Полчаса — и блюдо готово

Куриные ножки — это классика. А если они еще и приготовлены на мангале или на гриле — этот вкус вам точно запомнится надолго!

Эти куриные голени на гриле с простой ароматной приправой по рецепту Shuba обязательно станут хитом вашего следующего пикника. Простой способ приготовления никогда не подведет: вам просто необходимо замариновать их в необычном маринаде и пожарить на гриле. Как приятно наслаждаться таким блюдом!

Как приготовить куриные голени на гриле

Ингредиенты на 4 порции:

куриные голени — 8 шт.;

перец сладкий — 2 шт.;

томаты — 4 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

пиво темное — 200 мл;

мед — 20 г;

веточка петрушки — 10 г;

соль, перец черный молотый, приправа к курице — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриные голени помойте, обсушите, посолите, поперчите и посыпьте специями. Добавьте в пиво пропущенный через пресс чеснок, мед и подготовленные голени. Отправьте подготовленное мясо в холодильник мариноваться минимум на 2 часа. Тем временем перец и помидоры вымойте, разрежьте пополам, удалите сердцевину из перца. Обжарьте сначала на гриле овощи с двух сторон по 2-3 минуты. Затем обжарьте голени до готовности с каждой стороны. Выложите на порционные тарелки по две голени и кусочки овощей. Украсьте листочками петрушки.

К ароматному шашлыку приготовьте закуску из помидор по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита!