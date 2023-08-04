Близкие будут просить только их: фантастический рецепт котлет из кабачков и фарша

Любимое блюдо всей семьи

Сейчас можно найти множество разных рецептов котлет. Мы привыкли при слове "котлеты" представлять мясное блюдо с чесноком в панировочных сухарях. И это самый любимый вариант многих. А возможно ли сделать биточки еще более нежными и полезными? Да, если мы добавим к фаршу кабачки.

Такое летнее и сочное блюдо по рецепту Ukr.media точно не оставит никого безразличным! Готовится оно недолго из простых продуктов, а получится столь вкуснім, что родные оближут и пальцы, и тарелки.

Как приготовить котлеты из кабачков и курицы

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт. (320 гр.);

лук – 1 шт. (120 гр.);

картофель – 1 шт. (200 гр.);

фарш куриный – 500 гр.;

яйца — 2 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

петрушка — 20 гр.;

манная крупа — 2 ст. л.;

соль — 2/3 ч. л. (по вкусу);

черный перец – 1/3 ч. л. (по вкусу);

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Очистите кабачок и лук, натрите на большой терке, а очищенный картофель – на мелкой. Добавьте все специи и соль, яйца и фарш. Натрите зубчик чеснока и нарежьте зелень. Добавьте в фарш. Туда же отправьте манную крупу, перемешайте и оставьте под крышкой на 20 минут. На разогретую сковороду с растительным маслом ложкой выкладывайте фарш. Жарьте котлеты под крышкой до полной готовности.

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