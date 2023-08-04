Лучшая классическая намазка: просто смешать три ингредиента

Идеально, когда не хочется возиться с закусками

Намазки на хлеб – отличный вариант еды, которые позволяют вкусно позавтракать, перекусить, или и "придумать" нарядную закуску к праздничному столу. Мы делились рецептом вкусных рыбных бутербродов. Теперь рассказываем, как приготовить классическую творожную намазку.

В основе этого блюда всего три ингредиента. Да и реализация очень проста – просто смешать все вместе блендером или вручную.

Ингредиенты:

200 г плавленого сыра

4 столовые ложки майонеза

2-3 зубчика чеснока

зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Сыр кладем на несколько секунд в микроволновку. Он должен стать мягким. Мелко крошим зелень. Любым образом измельчаем чеснок. Можно просто перебить все вместе в блендере – и намазка готова. Впрочем, если порезать зелень, она будет ощущаться в текстуре намазки, что очень вкусно. Сыр смешиваем с зеленью, майонезом и чесноком. Тщательно перемешиваем.

Такая намазка – основа бутербродного блюда. Если есть желание, очень вкусно будет добавить в нее ореховую крошку, оливки, мелко покрошенные соленые огурчики и т.д. Также мы делились рецептом итальянского закусочного масла – обязательно приготовьте его, если имеете в холодильнике открытую баночку вяленых томатов.