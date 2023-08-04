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Лучшая классическая намазка: просто смешать три ингредиента

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Прекрасный вариант закуски к празднику или перекусу
Прекрасный вариант закуски к празднику или перекусу. Фото shuba.life

Идеально, когда не хочется возиться с закусками

Намазки на хлеб – отличный вариант еды, которые позволяют вкусно позавтракать, перекусить, или и "придумать" нарядную закуску к праздничному столу. Мы делились рецептом вкусных рыбных бутербродов. Теперь рассказываем, как приготовить классическую творожную намазку.

В основе этого блюда всего три ингредиента. Да и реализация очень проста – просто смешать все вместе блендером или вручную.

Ингредиенты:

  • 200 г плавленого сыра
  • 4 столовые ложки майонеза
  • 2-3 зубчика чеснока
  • зелень — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сыр кладем на несколько секунд в микроволновку. Он должен стать мягким.
  2. Мелко крошим зелень. Любым образом измельчаем чеснок. Можно просто перебить все вместе в блендере – и намазка готова. Впрочем, если порезать зелень, она будет ощущаться в текстуре намазки, что очень вкусно.
  3. Сыр смешиваем с зеленью, майонезом и чесноком. Тщательно перемешиваем.

Такая намазка – основа бутербродного блюда. Если есть желание, очень вкусно будет добавить в нее ореховую крошку, оливки, мелко покрошенные соленые огурчики и т.д. Также мы делились рецептом итальянского закусочного масла – обязательно приготовьте его, если имеете в холодильнике открытую баночку вяленых томатов.

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#Рецепт #Бутерброды #намазка