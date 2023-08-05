Идеальный куриный шашлык готовиться только так: рецепт, после которого мясо съедят с мангалом
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Сочное и нежное мясо разлетится очень быстро
Ароматный, сочный и нежный шашлык — что может быть лучше на пикнике? В этом вопросе важно все: выбор мяса, приготовление маринада, правильное приготовление.
Если вы еще не нашли идеальный рецепт шашлыка, то он перед вами! Shuba для этого рецепта рекомендует брать куриные бедра без костей и кожи — в отличие от куриного филе эта часть более жирная и сочная. Готовить такое мясо — проще некуда, а результат получается феерическим. Попробуем?
Как приготовить куриный шашлык
Ингредиенты на 10 порций:
- куриные бедра с голенью — 10 шт.;
- йогурт — 5 ст. л.;
- тмин — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- корица — 1 ч. л.;
- красный перец чили — 1 ч. л.;
- лимон, цедра — 10 г;
- лимон, сок — 10 г;
- оливковое масло — 20 мл;
- чеснок сушеный — 1 ч. л.;
- перец черный молотый, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Промойте мясо, вырежьте косточки и лишний жир, нарежьте на порционные кусочки.
- Для маринада смешайте в миске все остальные ингредиенты.
- Положите курицу в маринад. Поставьте миску в холодильник минимум на 8 часов.
- Нанизывайте курицу на шпажки. Запекайте их в духовке, на гриле или мангале до готовности.
Приготовьте к шашлыку соус с грузинским акцентом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!