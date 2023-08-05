Идеальный куриный шашлык готовиться только так: рецепт, после которого мясо съедят с мангалом

Сочное и нежное мясо разлетится очень быстро

Ароматный, сочный и нежный шашлык — что может быть лучше на пикнике? В этом вопросе важно все: выбор мяса, приготовление маринада, правильное приготовление.

Если вы еще не нашли идеальный рецепт шашлыка, то он перед вами! Shuba для этого рецепта рекомендует брать куриные бедра без костей и кожи — в отличие от куриного филе эта часть более жирная и сочная. Готовить такое мясо — проще некуда, а результат получается феерическим. Попробуем?

Как приготовить куриный шашлык

Ингредиенты на 10 порций:

куриные бедра с голенью — 10 шт.;

йогурт — 5 ст. л.;

тмин — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

корица — 1 ч. л.;

красный перец чили — 1 ч. л.;

лимон, цедра — 10 г;

лимон, сок — 10 г;

оливковое масло — 20 мл;

чеснок сушеный — 1 ч. л.;

перец черный молотый, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте мясо, вырежьте косточки и лишний жир, нарежьте на порционные кусочки. Для маринада смешайте в миске все остальные ингредиенты. Положите курицу в маринад. Поставьте миску в холодильник минимум на 8 часов. Нанизывайте курицу на шпажки. Запекайте их в духовке, на гриле или мангале до готовности.

Приготовьте к шашлыку соус с грузинским акцентом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!