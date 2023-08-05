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Идеальный куриный шашлык готовиться только так: рецепт, после которого мясо съедят с мангалом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Идеальный куриный шашлык
Идеальный куриный шашлык. Фото shuba.life

Сочное и нежное мясо разлетится очень быстро

Ароматный, сочный и нежный шашлык — что может быть лучше на пикнике? В этом вопросе важно все: выбор мяса, приготовление маринада, правильное приготовление.

Если вы еще не нашли идеальный рецепт шашлыка, то он перед вами! Shuba для этого рецепта рекомендует брать куриные бедра без костей и кожи — в отличие от куриного филе эта часть более жирная и сочная. Готовить такое мясо — проще некуда, а результат получается феерическим. Попробуем?

Как приготовить куриный шашлык

Ингредиенты на 10 порций:

  • куриные бедра с голенью — 10 шт.;
  • йогурт — 5 ст. л.;
  • тмин — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • корица — 1 ч. л.;
  • красный перец чили — 1 ч. л.;
  • лимон, цедра — 10 г;
  • лимон, сок — 10 г;
  • оливковое масло — 20 мл;
  • чеснок сушеный — 1 ч. л.;
  • перец черный молотый, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Промойте мясо, вырежьте косточки и лишний жир, нарежьте на порционные кусочки.
  2. Для маринада смешайте в миске все остальные ингредиенты.
  3. Положите курицу в маринад. Поставьте миску в холодильник минимум на 8 часов.
  4. Нанизывайте курицу на шпажки. Запекайте их в духовке, на гриле или мангале до готовности.

Приготовьте к шашлыку соус с грузинским акцентом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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