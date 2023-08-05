Без томатного соуса по этому рецепты близкие больше не будут есть макароны
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Вкуснятина из подручных продуктов
Макароны – это очень простое блюдо, которое довольно часто появляется на столе практически в каждой семье. Готовить их быстро и достаточно легко. Но если все рецепты с макаронами уже перепробованы, то возникает вопрос, с чем их сегодня приготовить?
С невероятно вкусным томатным соусом по рецепту ProstoWay. Он очень удачно дополнит вкус пасты, придаст им непревзойденный вкус и даже изысканность. Приготовить такое блюдо очень легко — вам нужно запастись только несколькими ингредиентами и хорошим настроением. Готовы?
Как приготовить томатный соус для макарон
Ингредиенты:
- помидоры — 800 г;
- томатная паста — 100 г;
- лук – 1 шт.;
- чеснок — 2 зубка;
- масло;
- базилик;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Помойте помидоры. Надрежьте их и опустите в кипяток, после чего снимите с них кожуру и мелко нашинкуйте.
- Очистите лук, нарежьте мелко и обжарьте на масле до золотистого цвета. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще минуту.
- В сковороду добавить помидоры вместе с томатной пастой и варите соус в течение 40 минут, постоянно помешивая.
- Посолите, поперчите массу, добавьте базилик и 5 минут подержите на огне.
Соус готов. Добавьте их в любимые макароны и наслаждайтесь. Приятного аппетита!