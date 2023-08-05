Без томатного соуса по этому рецепты близкие больше не будут есть макароны

Вкуснятина из подручных продуктов

Макароны – это очень простое блюдо, которое довольно часто появляется на столе практически в каждой семье. Готовить их быстро и достаточно легко. Но если все рецепты с макаронами уже перепробованы, то возникает вопрос, с чем их сегодня приготовить?

С невероятно вкусным томатным соусом по рецепту ProstoWay. Он очень удачно дополнит вкус пасты, придаст им непревзойденный вкус и даже изысканность. Приготовить такое блюдо очень легко — вам нужно запастись только несколькими ингредиентами и хорошим настроением. Готовы?

Как приготовить томатный соус для макарон

Ингредиенты:

помидоры — 800 г;

томатная паста — 100 г;

лук – 1 шт.;

чеснок — 2 зубка;

масло;

базилик;

соль, перец.

Способ приготовления:

Помойте помидоры. Надрежьте их и опустите в кипяток, после чего снимите с них кожуру и мелко нашинкуйте. Очистите лук, нарежьте мелко и обжарьте на масле до золотистого цвета. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще минуту. В сковороду добавить помидоры вместе с томатной пастой и варите соус в течение 40 минут, постоянно помешивая. Посолите, поперчите массу, добавьте базилик и 5 минут подержите на огне.

Соус готов. Добавьте их в любимые макароны и наслаждайтесь. Приятного аппетита!