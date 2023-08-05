Вместо вредных магазинных: готовим хрустящие чипсы из жареных макарон (видео)

Вкусно, хрустяще и абсолютно безвредно!

Сложно пройти мимо хрустящих магазинных чипсов с самыми разнообразными вкусами? Безусловно, мы уже научились готовить их дома, но что делать, если хочется разнообразия?

Приготовить чипсы из жареных макарон по рецепту anny.cooking. Это отличная альтернатива простая и интересная закуска как для семейных посиделок, так и для большой компании. И ваши близкие, и друзья не откажут себе в удовольствии похрустеть такой вкуснятиной.

Как приготовить чипсы из жареных макарон

Ингредиенты:

200 г макарон бантиков;

1 ложка крахмала;

1 ложка муки;

200 – 300 граммов подсолнечного масла для фритюра.

Специи:

1/2 ч. л. соли;

1 – 2 ч. л. паприки;

1/2 ч. л. сухого чеснока;

1 ч. л. итальянских трав;

Для соуса:

3 – 4 ложки сметаны;

2 ч. л. укропа;

1 зубчик чеснока;

1/3 ч. л. соли;

1/2 ч. л. паприки;

1 ч. л. французской горчицы.

Способ приготовления:

️Макароны бантики отвариваем до готовности. Промываем их под холодной водой, чтобы прекратить процесс приготовления. Просушиваем на бумажном полотенце, охлаждаем и соединяем с крахмалом и мукой. ️Поджариваем макароны во фритюре до золотистости. Готовые макароны смешиваем вместе со специями, все хорошо перемешиваем. С️мешиваем все ингредиенты для соуса и подаем вместе с чипсами.

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