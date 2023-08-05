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Вместо вредных магазинных: готовим хрустящие чипсы из жареных макарон (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Необычные чипсы из макарон
Необычные чипсы из макарон. Фото 24tv.ua

Вкусно, хрустяще и абсолютно безвредно!

Сложно пройти мимо хрустящих магазинных чипсов с самыми разнообразными вкусами? Безусловно, мы уже научились готовить их дома, но что делать, если хочется разнообразия?

Приготовить чипсы из жареных макарон по рецепту anny.cooking. Это отличная альтернатива простая и интересная закуска как для семейных посиделок, так и для большой компании. И ваши близкие, и друзья не откажут себе в удовольствии похрустеть такой вкуснятиной.

Как приготовить чипсы из жареных макарон

Ингредиенты:

  • 200 г макарон бантиков;
  • 1 ложка крахмала;
  • 1 ложка муки;
  • 200 – 300 граммов подсолнечного масла для фритюра.

Специи:

  • 1/2 ч. л. соли;
  • 1 – 2 ч. л. паприки;
  • 1/2 ч. л. сухого чеснока;
  • 1 ч. л. итальянских трав;

Для соуса:

  • 3 – 4 ложки сметаны;
  • 2 ч. л. укропа;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1/3 ч. л. соли;
  • 1/2 ч. л. паприки;
  • 1 ч. л. французской горчицы.

Способ приготовления:

  1. ️Макароны бантики отвариваем до готовности. Промываем их под холодной водой, чтобы прекратить процесс приготовления.
  2. Просушиваем на бумажном полотенце, охлаждаем и соединяем с крахмалом и мукой.
  3. ️Поджариваем макароны во фритюре до золотистости. Готовые макароны смешиваем вместе со специями, все хорошо перемешиваем.
  4. С️мешиваем все ингредиенты для соуса и подаем вместе с чипсами.

Еще одна отличная альтернатива магазинным чипсам — сырные крекеры. Без них не обойдется ни один киновечер!

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#Рецепт #Чипсы #Макароны #Готовим дома