Вместо вредных магазинных: готовим хрустящие чипсы из жареных макарон (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусно, хрустяще и абсолютно безвредно!
Сложно пройти мимо хрустящих магазинных чипсов с самыми разнообразными вкусами? Безусловно, мы уже научились готовить их дома, но что делать, если хочется разнообразия?
Приготовить чипсы из жареных макарон по рецепту anny.cooking. Это отличная альтернатива простая и интересная закуска как для семейных посиделок, так и для большой компании. И ваши близкие, и друзья не откажут себе в удовольствии похрустеть такой вкуснятиной.
Как приготовить чипсы из жареных макарон
Ингредиенты:
- 200 г макарон бантиков;
- 1 ложка крахмала;
- 1 ложка муки;
- 200 – 300 граммов подсолнечного масла для фритюра.
Специи:
- 1/2 ч. л. соли;
- 1 – 2 ч. л. паприки;
- 1/2 ч. л. сухого чеснока;
- 1 ч. л. итальянских трав;
Для соуса:
- 3 – 4 ложки сметаны;
- 2 ч. л. укропа;
- 1 зубчик чеснока;
- 1/3 ч. л. соли;
- 1/2 ч. л. паприки;
- 1 ч. л. французской горчицы.
Способ приготовления:
- ️Макароны бантики отвариваем до готовности. Промываем их под холодной водой, чтобы прекратить процесс приготовления.
- Просушиваем на бумажном полотенце, охлаждаем и соединяем с крахмалом и мукой.
- ️Поджариваем макароны во фритюре до золотистости. Готовые макароны смешиваем вместе со специями, все хорошо перемешиваем.
- С️мешиваем все ингредиенты для соуса и подаем вместе с чипсами.
Еще одна отличная альтернатива магазинным чипсам — сырные крекеры. Без них не обойдется ни один киновечер!