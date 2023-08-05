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Гора пирожков из стакана кефира и яйца: с этим рецептом забудете о других

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие пирожки вкуснее чебуреков и пиццы
Такие пирожки вкуснее чебуреков и пиццы. Фото babusyni-retsepty

На такие пирожки будут сбегаться все друзья и соседи

Что может быть лучше жареных пирожков? Правильно, жареные пирожки с картофелем.

С "Бабусиними рецептами" такую вкуснятину можно приготовить из продуктов, которые всегда есть под рукой. Но такие мягкие, золотистые пирожки с хрустящей корочкой не оставят равнодушными никого. Попробуем?

Как приготовить пирожки с картофелем

Ингредиенты

Для теста:

  • кефир – 250 мл;
  • соль – 1 ч.л.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • подсолнечное масло – 30 мл;
  • мука – 400 г;
  • разрыхлитель – ч. л.

Для начинки:

  • картофель – 4 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • соль – 1 ч.л.;
  • черный молотый перец – щепотка.

Способ приготовления:

  1. В кефир высыпаем соль, разбиваем яйцо, перемешиваем все венчиком. В массу просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто.
  2. В тесто добавляем растительное масло, замешиваем колобок, накрываем его пищевой пленкой, оставляем на 10 минут.
  3. Очищаем картофель, отвариваем и разминаем в пюре.
  4. Нарезанный мелкими кубиками лук обжариваем в сковороде на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем ее в картофельное пюре, солим, перчим и перемешиваем.
  5. Из картофельной массы формируем небольшие шарики.
  6. Тесто делим на 10 частей, каждую раскатываем в круглую лепешку толщиной 2-3 мм. В центр каждой лепешки выкладываем картофельные шарики, запечатываем тесто в форме треугольных пирожков.
  7. Жарим на разогретой с подсолнечным маслом сковороде под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

Пирожки перекладываем на бумажное полотенце. Такую вкуснятину можно подавать с соусом тартар. Приятного аппетита.

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