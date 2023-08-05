Гора пирожков из стакана кефира и яйца: с этим рецептом забудете о других
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
На такие пирожки будут сбегаться все друзья и соседи
Что может быть лучше жареных пирожков? Правильно, жареные пирожки с картофелем.
С "Бабусиними рецептами" такую вкуснятину можно приготовить из продуктов, которые всегда есть под рукой. Но такие мягкие, золотистые пирожки с хрустящей корочкой не оставят равнодушными никого. Попробуем?
Как приготовить пирожки с картофелем
Ингредиенты
Для теста:
- кефир – 250 мл;
- соль – 1 ч.л.;
- яйцо – 1 шт.;
- подсолнечное масло – 30 мл;
- мука – 400 г;
- разрыхлитель – ч. л.
Для начинки:
- картофель – 4 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- соль – 1 ч.л.;
- черный молотый перец – щепотка.
Способ приготовления:
- В кефир высыпаем соль, разбиваем яйцо, перемешиваем все венчиком. В массу просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто.
- В тесто добавляем растительное масло, замешиваем колобок, накрываем его пищевой пленкой, оставляем на 10 минут.
- Очищаем картофель, отвариваем и разминаем в пюре.
- Нарезанный мелкими кубиками лук обжариваем в сковороде на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем ее в картофельное пюре, солим, перчим и перемешиваем.
- Из картофельной массы формируем небольшие шарики.
- Тесто делим на 10 частей, каждую раскатываем в круглую лепешку толщиной 2-3 мм. В центр каждой лепешки выкладываем картофельные шарики, запечатываем тесто в форме треугольных пирожков.
- Жарим на разогретой с подсолнечным маслом сковороде под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
Пирожки перекладываем на бумажное полотенце. Такую вкуснятину можно подавать с соусом тартар. Приятного аппетита.