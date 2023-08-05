Оригинальный листовой маринад: огурцы из него будете есть бочками

Ароматная и хрустящая закуска к любому блюду

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму помидоры. Теперь делимся отличным рецептом огурцов.

Листья вишни и смородины в маринаде придают блюду особый вкус. Этот рецепт, о котором рассказали на village-life.biz – настоящая находка для тех, кто любит сочетание кислого со сладким в одном блюде.

Ингредиенты:

2 кг огурцов

1,5 л воды

1 чайная ложка 70% уксусной эссенции

4 столовые ложки сахара

3 столовые ложки соли

1 чайная ложка семян горчицы

10 штук черного перца горошком

0,5 чайной ложки кориандра.

2-3 листа вишни.

2-3 листа смородины.

Способ приготовления:

Огурцы промываем и обрезаем кончики. Если огурцы велики, можно порезать их на две части. Нарезанные огурцы выкладываем в стерильные банки. Сверху кладем листья смородины и вишни. В кастрюле смешиваем воду, уксус, сахар и соль. Добавляем горчичное семя, перец горошком и кориандр. Доводим массу до кипения. Кипятим 5 минут, снимаем с огня и заливаем в банки. Пусть стоит несколько минут. Маринад снова сливаем в большую кастрюлю, доводим до кипения. Снова возвращаем в банки. Закатываем их крышками, переворачиваем вверх дном. Оставляем до полного охлаждения.

Эта закуска точно понравится и домашним и гостям. Также мы рассказывали, как закрыть на зиму салат из шпараговки.