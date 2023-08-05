Оригинальный листовой маринад: огурцы из него будете есть бочками
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Ароматная и хрустящая закуска к любому блюду
Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму помидоры. Теперь делимся отличным рецептом огурцов.
Листья вишни и смородины в маринаде придают блюду особый вкус. Этот рецепт, о котором рассказали на village-life.biz – настоящая находка для тех, кто любит сочетание кислого со сладким в одном блюде.
Ингредиенты:
- 2 кг огурцов
- 1,5 л воды
- 1 чайная ложка 70% уксусной эссенции
- 4 столовые ложки сахара
- 3 столовые ложки соли
- 1 чайная ложка семян горчицы
- 10 штук черного перца горошком
- 0,5 чайной ложки кориандра.
- 2-3 листа вишни.
- 2-3 листа смородины.
Способ приготовления:
- Огурцы промываем и обрезаем кончики. Если огурцы велики, можно порезать их на две части.
- Нарезанные огурцы выкладываем в стерильные банки. Сверху кладем листья смородины и вишни.
- В кастрюле смешиваем воду, уксус, сахар и соль. Добавляем горчичное семя, перец горошком и кориандр. Доводим массу до кипения.
- Кипятим 5 минут, снимаем с огня и заливаем в банки. Пусть стоит несколько минут.
- Маринад снова сливаем в большую кастрюлю, доводим до кипения. Снова возвращаем в банки. Закатываем их крышками, переворачиваем вверх дном. Оставляем до полного охлаждения.
Эта закуска точно понравится и домашним и гостям. Также мы рассказывали, как закрыть на зиму салат из шпараговки.