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Оригинальный листовой маринад: огурцы из него будете есть бочками

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Великолепный вариант заготовки
Великолепный вариант заготовки. Фото Файные рецепты

Ароматная и хрустящая закуска к любому блюду

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму помидоры. Теперь делимся отличным рецептом огурцов.

Листья вишни и смородины в маринаде придают блюду особый вкус. Этот рецепт, о котором рассказали на village-life.biz – настоящая находка для тех, кто любит сочетание кислого со сладким в одном блюде.

Ингредиенты:

  • 2 кг огурцов
  • 1,5 л воды
  • 1 чайная ложка 70% уксусной эссенции
  • 4 столовые ложки сахара
  • 3 столовые ложки соли
  • 1 чайная ложка семян горчицы
  • 10 штук черного перца горошком
  • 0,5 чайной ложки кориандра.
  • 2-3 листа вишни.
  • 2-3 листа смородины.

Способ приготовления:

  1. Огурцы промываем и обрезаем кончики. Если огурцы велики, можно порезать их на две части.
  2. Нарезанные огурцы выкладываем в стерильные банки. Сверху кладем листья смородины и вишни.
  3. В кастрюле смешиваем воду, уксус, сахар и соль. Добавляем горчичное семя, перец горошком и кориандр. Доводим массу до кипения.
  4. Кипятим 5 минут, снимаем с огня и заливаем в банки. Пусть стоит несколько минут.
  5. Маринад снова сливаем в большую кастрюлю, доводим до кипения. Снова возвращаем в банки. Закатываем их крышками, переворачиваем вверх дном. Оставляем до полного охлаждения.

Эта закуска точно понравится и домашним и гостям. Также мы рассказывали, как закрыть на зиму салат из шпараговки.

Теги:
#Рецепт #Огурцы #Консервация