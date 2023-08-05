Все будут просить добавки: секретный ингредиент сделает гороховый суп ресторанным блюдом

Нужно добавить в суп один простой продукт

Мы рассказывали, что добавить в гороховую кашу, чтобы она стала невероятно вкусной. Теперь делимся интересным рецептом горохового супа.

В нем есть один секретный ингредиент, который изменит вкус блюда и придаст ему очень необычный вкус. Это копченые колбаски. Рецептом поделились на Meta.ua.

Ингредиенты:

горох шелушеный — 300 г;

ребрышки копченые – 1 кг или куриное филе – 500 г;

сосиски копченые – 2-3 шт;

картофель — 2-3 шт;

морковь — 1 шт;

лук репчатый – 1 шт;

масло растительное — 30 г;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

зелень – по вкусу;

вода – 3 л.

Способ приготовления:

Горох настаиваем в чистой воде несколько часов и тщательно промываем. Моем мясо. В кастрюлю наливаем чистую воду, кладем туда сырые горох и мясо. Все будет вариться 50-70 минут. В это время готовим овощи: чистим картофель, морковь и лук. Картошку сразу нарезаем кубиком и добавляем. Морковь и лук мелко крошим и обжариваем на растительном масле. Тоже перекладываем в кастрюлю. Нарезаем мелко копченые колбаски, из ребрышек отделяем мясо и тоже режем. Все добавляем в суп и варим еще 10-15 минут.

Гороховый суп очень вкусно подавать с зеленью, крутонами и сметаной. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное первое блюдо с грибами.