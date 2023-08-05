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Все будут просить добавки: секретный ингредиент сделает гороховый суп ресторанным блюдом

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Гороховый суп можно приготовить очень вкусно
Гороховый суп можно приготовить очень вкусно. Фото today.ua

Нужно добавить в суп один простой продукт

Мы рассказывали, что добавить в гороховую кашу, чтобы она стала невероятно вкусной. Теперь делимся интересным рецептом горохового супа.

В нем есть один секретный ингредиент, который изменит вкус блюда и придаст ему очень необычный вкус. Это копченые колбаски. Рецептом поделились на Meta.ua.

Ингредиенты:

  • горох шелушеный — 300 г;
  • ребрышки копченые – 1 кг или куриное филе – 500 г;
  • сосиски копченые – 2-3 шт;
  • картофель — 2-3 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • лук репчатый – 1 шт;
  • масло растительное — 30 г;
  • соль – по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • зелень – по вкусу;
  • вода – 3 л.

Способ приготовления:

  1. Горох настаиваем в чистой воде несколько часов и тщательно промываем. Моем мясо.
  2. В кастрюлю наливаем чистую воду, кладем туда сырые горох и мясо. Все будет вариться 50-70 минут.
  3. В это время готовим овощи: чистим картофель, морковь и лук. Картошку сразу нарезаем кубиком и добавляем.
  4. Морковь и лук мелко крошим и обжариваем на растительном масле. Тоже перекладываем в кастрюлю.
  5. Нарезаем мелко копченые колбаски, из ребрышек отделяем мясо и тоже режем. Все добавляем в суп и варим еще 10-15 минут.

Гороховый суп очень вкусно подавать с зеленью, крутонами и сметаной. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное первое блюдо с грибами.

Теги:
#Рецепт #Суп #Горох