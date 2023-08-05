Все будут просить добавки: секретный ингредиент сделает гороховый суп ресторанным блюдом
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Нужно добавить в суп один простой продукт
Мы рассказывали, что добавить в гороховую кашу, чтобы она стала невероятно вкусной. Теперь делимся интересным рецептом горохового супа.
В нем есть один секретный ингредиент, который изменит вкус блюда и придаст ему очень необычный вкус. Это копченые колбаски. Рецептом поделились на Meta.ua.
Ингредиенты:
- горох шелушеный — 300 г;
- ребрышки копченые – 1 кг или куриное филе – 500 г;
- сосиски копченые – 2-3 шт;
- картофель — 2-3 шт;
- морковь — 1 шт;
- лук репчатый – 1 шт;
- масло растительное — 30 г;
- соль – по вкусу;
- перец — по вкусу;
- зелень – по вкусу;
- вода – 3 л.
Способ приготовления:
- Горох настаиваем в чистой воде несколько часов и тщательно промываем. Моем мясо.
- В кастрюлю наливаем чистую воду, кладем туда сырые горох и мясо. Все будет вариться 50-70 минут.
- В это время готовим овощи: чистим картофель, морковь и лук. Картошку сразу нарезаем кубиком и добавляем.
- Морковь и лук мелко крошим и обжариваем на растительном масле. Тоже перекладываем в кастрюлю.
- Нарезаем мелко копченые колбаски, из ребрышек отделяем мясо и тоже режем. Все добавляем в суп и варим еще 10-15 минут.
Гороховый суп очень вкусно подавать с зеленью, крутонами и сметаной. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное первое блюдо с грибами.