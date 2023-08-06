Такой завтрак приготовить можно даже с вечера: необычные оладьи из вчерашнего пюре
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Ароматные и нежные оладьи готовятся очень просто
У вас осталось картофельное пюре? Не стоит его выбрасывать — приготовьте вкуснейшие картофельные оладьи на завтрак.
Быстрые и простые в приготовлении оладьи по рецепту Shuba — идеальное решение для бодрого утра. Картофельное пюре придаст им нежности, а сыр — особого вкуса. Вы можете сделать их более пикантными, играя со специями и приправами. Готовьте и завтракайте с удовольствием!
Как приготовить картофельные оладьи с сыром
Ингредиенты на 4 порции:
- картофельное пюре — 2 стакана;
- яйца куриные — 1 шт.;
- мука пшеничная — 1/3 стакана;
- лук репчатый — 1/2 шт.;
- сыр чеддер — 200 г;
- соль — 1/2 ч. л.;
- перец черный молотый — 1/4 ч. л.;
- масло сливочное — 100 г.
Для подачи:
- сметана 20% — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите лук и измельчите. Натрите сыр.
- В миске смешайте картофельное пюре с яйцом, мукой. Посолите, поперчите. Тесто должно быть липким, но держать форму.
- Разогрейте сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Сформируйте оладьи толщиной в 1 см и жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые оладьи переложите из сковороды на тарелку с бумажными полотенцами.
Подавайте оладьи со сметаной или соусом тартар. Приятного аппетита!