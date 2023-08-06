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Такой завтрак приготовить можно даже с вечера: необычные оладьи из вчерашнего пюре

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Картофельные оладьи - отличное начало дня
Картофельные оладьи - отличное начало дня. Фото shuba.life

Ароматные и нежные оладьи готовятся очень просто

У вас осталось картофельное пюре? Не стоит его выбрасывать — приготовьте вкуснейшие картофельные оладьи на завтрак.

Быстрые и простые в приготовлении оладьи по рецепту Shuba — идеальное решение для бодрого утра. Картофельное пюре придаст им нежности, а сыр — особого вкуса. Вы можете сделать их более пикантными, играя со специями и приправами. Готовьте и завтракайте с удовольствием!

Как приготовить картофельные оладьи с сыром

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофельное пюре — 2 стакана;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • мука пшеничная — 1/3 стакана;
  • лук репчатый — 1/2 шт.;
  • сыр чеддер — 200 г;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • перец черный молотый — 1/4 ч. л.;
  • масло сливочное — 100 г.

Для подачи:

  • сметана 20% — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите лук и измельчите. Натрите сыр.
  2. В миске смешайте картофельное пюре с яйцом, мукой. Посолите, поперчите. Тесто должно быть липким, но держать форму.
  3. Разогрейте сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Сформируйте оладьи толщиной в 1 см и жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые оладьи переложите из сковороды на тарелку с бумажными полотенцами.

Подавайте оладьи со сметаной или соусом тартар. Приятного аппетита!

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