Панкейки получатся пышными до потолка: простой рецепт из одного яйца и стакана кефира
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Невозможно пройти, не взяв хотя бы один
Непревзойденные панкейки – близкие родственники наших блинчиков, что-то среднее между тонкими блинами и оладьями. Приготовить их не составит труда даже начинающему кулинару. Все, что нужно — это замесить несложное тесто и приготовить их на сковороде.
Именно такие панкейки по рецепту ProstoWay мы сегодня приготовим. Нежные, воздушные и мягкие блины влюбят в себя каждого члена вашей семьи!
Как приготовить пышные панкейки
Ингредиенты:
- яйца — 1 шт.;
- сахар – 1 ст.л.;
- мука — 120 г;
- кефир — 230 мл;
- сода — 0,5 ч.л.;
- соль — щепотка;
- подсолнечное масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Яйца, сахар и соль смешайте миксером до пышности.
- Погасите соду в кефире и добавьте в яичную массу. Перемешайте.
- Добавьте в полученную массу муку, растительное масло и все хорошо перемешайте.
- Разогрейте сковороду. Для таких панкейков лучше брать антипригарную и жарить без масла.
- С помощью ложки накладывайте тесто и жарьте панкейки до золотистого цвета с обеих сторон.
Готовые панкейки подавайте со сметаной, любимым вареньем или сгущенным молоком. Приятного аппетита!