Панкейки получатся пышными до потолка: простой рецепт из одного яйца и стакана кефира

Невозможно пройти, не взяв хотя бы один

Непревзойденные панкейки – близкие родственники наших блинчиков, что-то среднее между тонкими блинами и оладьями. Приготовить их не составит труда даже начинающему кулинару. Все, что нужно — это замесить несложное тесто и приготовить их на сковороде.

Именно такие панкейки по рецепту ProstoWay мы сегодня приготовим. Нежные, воздушные и мягкие блины влюбят в себя каждого члена вашей семьи!

Как приготовить пышные панкейки

Ингредиенты:

яйца — 1 шт.;

сахар – 1 ст.л.;

мука — 120 г;

кефир — 230 мл;

сода — 0,5 ч.л.;

соль — щепотка;

подсолнечное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Яйца, сахар и соль смешайте миксером до пышности. Погасите соду в кефире и добавьте в яичную массу. Перемешайте. Добавьте в полученную массу муку, растительное масло и все хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду. Для таких панкейков лучше брать антипригарную и жарить без масла. С помощью ложки накладывайте тесто и жарьте панкейки до золотистого цвета с обеих сторон.

Готовые панкейки подавайте со сметаной, любимым вареньем или сгущенным молоком. Приятного аппетита!