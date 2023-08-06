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Панкейки получатся пышными до потолка: простой рецепт из одного яйца и стакана кефира

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Отличный вариант для вкусного завтрака - панкейки
Отличный вариант для вкусного завтрака - панкейки. Фото pexels.com

Невозможно пройти, не взяв хотя бы один

Непревзойденные панкейки – близкие родственники наших блинчиков, что-то среднее между тонкими блинами и оладьями. Приготовить их не составит труда даже начинающему кулинару. Все, что нужно — это замесить несложное тесто и приготовить их на сковороде.

Именно такие панкейки по рецепту ProstoWay мы сегодня приготовим. Нежные, воздушные и мягкие блины влюбят в себя каждого члена вашей семьи!

Как приготовить пышные панкейки

Ингредиенты:

  • яйца — 1 шт.;
  • сахар – 1 ст.л.;
  • мука — 120 г;
  • кефир — 230 мл;
  • сода — 0,5 ч.л.;
  • соль — щепотка;
  • подсолнечное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Яйца, сахар и соль смешайте миксером до пышности.
  2. Погасите соду в кефире и добавьте в яичную массу. Перемешайте.
  3. Добавьте в полученную массу муку, растительное масло и все хорошо перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду. Для таких панкейков лучше брать антипригарную и жарить без масла.
  5. С помощью ложки накладывайте тесто и жарьте панкейки до золотистого цвета с обеих сторон.

Готовые панкейки подавайте со сметаной, любимым вареньем или сгущенным молоком. Приятного аппетита!

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