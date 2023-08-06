Золушка, тыква созрела: вкуснейший рецепт сезонной выпечки

Не только вкусный, но и полезный десерт

Тыква — отличный источник фосфора, магния, кальция и калия. Поэтому блюда с ней не только вкусны, но и полезны. Ягода хорошо подходит для приготовления многих сладких и соленых блюд, от супов до потрясающих десертов.

Пудинг с тыквой по рецепту Shuba — не исключение. Рекомендуем приготовить это райское наслаждение — и этот фантастический десерт оценят абсолютно все!

Как приготовить пудинг с тыквой

Ингредиенты на 4 порции:

рис — 300 г;

молоко — 700 мл;

сливки — 250 г;

желатин — 15 г;

сахар — 100 г;

сахар ванильный — 10 г;

тыква — 200 г;

желе в пакетике, порошок — 90 г.

Способ приготовления:

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кусочками и запеките в духовке при температуре 180°C 20 минут до мягкости. Измельчите ее в блендере. В кипяченое молоко положите рис и сахар. На маленьком огне варите 15-20 минут до готовности. Замочите предварительно желатин в холодной воде на 10 минут. Добавьте его в готовый рис и перемешайте. Взбейте сливки и ванильный сахар. Полученную массу соедините с тыквенным пюре и рисом. Переложите ее в разъемную круглую форму. Приготовьте по инструкции желе и вылейте на массу. Положите пудинг в холодильник на 5-6 часов. Перед подачей снимите разъемную часть формы и порежьте на порции.

Подавайте желе с любимым напитком и наслаждайтесь. Приятного аппетита!