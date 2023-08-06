Золушка, тыква созрела: вкуснейший рецепт сезонной выпечки
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Не только вкусный, но и полезный десерт
Тыква — отличный источник фосфора, магния, кальция и калия. Поэтому блюда с ней не только вкусны, но и полезны. Ягода хорошо подходит для приготовления многих сладких и соленых блюд, от супов до потрясающих десертов.
Пудинг с тыквой по рецепту Shuba — не исключение. Рекомендуем приготовить это райское наслаждение — и этот фантастический десерт оценят абсолютно все!
Как приготовить пудинг с тыквой
Ингредиенты на 4 порции:
- рис — 300 г;
- молоко — 700 мл;
- сливки — 250 г;
- желатин — 15 г;
- сахар — 100 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- тыква — 200 г;
- желе в пакетике, порошок — 90 г.
Способ приготовления:
- Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кусочками и запеките в духовке при температуре 180°C 20 минут до мягкости. Измельчите ее в блендере.
- В кипяченое молоко положите рис и сахар. На маленьком огне варите 15-20 минут до готовности.
- Замочите предварительно желатин в холодной воде на 10 минут. Добавьте его в готовый рис и перемешайте.
- Взбейте сливки и ванильный сахар. Полученную массу соедините с тыквенным пюре и рисом. Переложите ее в разъемную круглую форму.
- Приготовьте по инструкции желе и вылейте на массу. Положите пудинг в холодильник на 5-6 часов. Перед подачей снимите разъемную часть формы и порежьте на порции.
Подавайте желе с любимым напитком и наслаждайтесь. Приятного аппетита!