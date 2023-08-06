"Нутелла" с секретом: рецепт, с которым дети полюбят фрукты

С такой намазкой будет вкусным даже обычный батон

Вы и ваши дети любите шоколадную пасту? А если мы предложим вам приготовить ее дома, но из слив и шоколада.

Такое сливовое варенье с шоколадом по рецепту Shuba отлично подойдет к пышным блинам, домашней выпечке, да и просто с батоном или на тостах. Нереально вкусный десерт обязательно понравится всей вашей семье. Это отличный "зимний" вариант всеми любимой "Нутеллы".

Как приготовить "Нутеллу" из слив и шоколада

Ингредиенты:

слива — 1 кг;

сахар — 100 г;

черный шоколад 70-75% — 150 г.

Способ приготовления:

Хорошо помойте сливы и удалите косточки. Ягоді взбейте блендером до пюреобразного состояния и перелейте его в кастрюлю с толстым дном. Сливовое пюре доведите до кипения и проварите на среднем огне около 20 минут, интенсивно помешивая деревянной лопаткой. Через указанное время масса должна загустеть и уменьшиться вдвое. К сливам добавьте сахар, все перемешайте и проварите еще 5 минут. Добавьте измельченный черный шоколад и перемешайте. "Нутеллу" перелейте в стерилизованную банку и закройте крышкой. Дайте полностью остыть.

Храните правильно зимой такое сливовое варенье. Наслаждайтесь невероятной вкуснятиной долгое время!