"Нутелла" с секретом: рецепт, с которым дети полюбят фрукты
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
С такой намазкой будет вкусным даже обычный батон
Вы и ваши дети любите шоколадную пасту? А если мы предложим вам приготовить ее дома, но из слив и шоколада.
Такое сливовое варенье с шоколадом по рецепту Shuba отлично подойдет к пышным блинам, домашней выпечке, да и просто с батоном или на тостах. Нереально вкусный десерт обязательно понравится всей вашей семье. Это отличный "зимний" вариант всеми любимой "Нутеллы".
Как приготовить "Нутеллу" из слив и шоколада
Ингредиенты:
- слива — 1 кг;
- сахар — 100 г;
- черный шоколад 70-75% — 150 г.
Способ приготовления:
- Хорошо помойте сливы и удалите косточки. Ягоді взбейте блендером до пюреобразного состояния и перелейте его в кастрюлю с толстым дном.
- Сливовое пюре доведите до кипения и проварите на среднем огне около 20 минут, интенсивно помешивая деревянной лопаткой. Через указанное время масса должна загустеть и уменьшиться вдвое.
- К сливам добавьте сахар, все перемешайте и проварите еще 5 минут. Добавьте измельченный черный шоколад и перемешайте.
- "Нутеллу" перелейте в стерилизованную банку и закройте крышкой. Дайте полностью остыть.
Храните правильно зимой такое сливовое варенье. Наслаждайтесь невероятной вкуснятиной долгое время!