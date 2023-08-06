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Простой способ накормить семью двумя кабачками: просто поцарапайте и отправьте в духовку

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Самый оригинальный способ приготовления кабачков
Самый оригинальный способ приготовления кабачков. Фото cesmak.info

Простой способ накормить всю семью

Сколько шикарных блюд можно приготовить из кабачков! Их жарят по-французски или в кляре, маринуют и готовят по корейскому рецепту

А хотите самый вкусный и оригинальный рецепт? Лодочки с фаршем от "Це Смак" следует приготовить один раз – и вы это будете делать всегда. "Сыроманы" могут посыпать блюдо тертым твердым сыром и получать безграничное наслаждение!

Как приготовить фаршированные кабачки.

Ингредиенты на 4 порции:

  • кабачок – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • болгарский перец – 0,5 шт.;
  • перец чили – 1 шт.;
  • томатный сок – 1,5 ст.;
  • свиной фарш – 300 г;
  • чеснок – 3 зуб.;
  • петрушка, соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помойте кабачки. Каждый овощ поцарапайте вилкой по всей длине и разрежьте надвое.
  2. Выберите мякоть и ложкой сделайте небольшие углубления – кабачки на данном этапе должны напоминать лодочки.
  3. Измельчите мякоть и смешайте с тертым луком, фаршем. Добавьте нарезанные кубиками болгарский и острый перец, порубленную зелень, соль, перец молотый и пропущенный через пресс чеснок. Начините челноки.
  4. Кабачки выложите в глубокую сковороду и залейте томатным соком. Накройте крышкой и готовьте на плите полчаса, в духовке – 40 минут.

Подавайте горячими с витаминным салатом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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