Простой способ накормить семью двумя кабачками: просто поцарапайте и отправьте в духовку

Простой способ накормить всю семью

Сколько шикарных блюд можно приготовить из кабачков! Их жарят по-французски или в кляре, маринуют и готовят по корейскому рецепту

А хотите самый вкусный и оригинальный рецепт? Лодочки с фаршем от "Це Смак" следует приготовить один раз – и вы это будете делать всегда. "Сыроманы" могут посыпать блюдо тертым твердым сыром и получать безграничное наслаждение!

Как приготовить фаршированные кабачки.

Ингредиенты на 4 порции:

кабачок – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

болгарский перец – 0,5 шт.;

перец чили – 1 шт.;

томатный сок – 1,5 ст.;

свиной фарш – 300 г;

чеснок – 3 зуб.;

петрушка, соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Помойте кабачки. Каждый овощ поцарапайте вилкой по всей длине и разрежьте надвое. Выберите мякоть и ложкой сделайте небольшие углубления – кабачки на данном этапе должны напоминать лодочки. Измельчите мякоть и смешайте с тертым луком, фаршем. Добавьте нарезанные кубиками болгарский и острый перец, порубленную зелень, соль, перец молотый и пропущенный через пресс чеснок. Начините челноки. Кабачки выложите в глубокую сковороду и залейте томатным соком. Накройте крышкой и готовьте на плите полчаса, в духовке – 40 минут.

Подавайте горячими с витаминным салатом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!