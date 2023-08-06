Простой способ накормить семью двумя кабачками: просто поцарапайте и отправьте в духовку
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Простой способ накормить всю семью
Сколько шикарных блюд можно приготовить из кабачков! Их жарят по-французски или в кляре, маринуют и готовят по корейскому рецепту
А хотите самый вкусный и оригинальный рецепт? Лодочки с фаршем от "Це Смак" следует приготовить один раз – и вы это будете делать всегда. "Сыроманы" могут посыпать блюдо тертым твердым сыром и получать безграничное наслаждение!
Как приготовить фаршированные кабачки.
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачок – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- болгарский перец – 0,5 шт.;
- перец чили – 1 шт.;
- томатный сок – 1,5 ст.;
- свиной фарш – 300 г;
- чеснок – 3 зуб.;
- петрушка, соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Помойте кабачки. Каждый овощ поцарапайте вилкой по всей длине и разрежьте надвое.
- Выберите мякоть и ложкой сделайте небольшие углубления – кабачки на данном этапе должны напоминать лодочки.
- Измельчите мякоть и смешайте с тертым луком, фаршем. Добавьте нарезанные кубиками болгарский и острый перец, порубленную зелень, соль, перец молотый и пропущенный через пресс чеснок. Начините челноки.
- Кабачки выложите в глубокую сковороду и залейте томатным соком. Накройте крышкой и готовьте на плите полчаса, в духовке – 40 минут.
Подавайте горячими с витаминным салатом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!