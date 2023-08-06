Для уютного летнего вечера: лучший рецепт шашлыка от грузинских профи
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Вы будете готовить мясо только так!
Любители шашлыков и грузинской кухни, вам сюда! Вы не сможете пройти мимо такого потрясающего рецепта приготовления мяса!
Если вы все еще сомневаетесь в том, как замариновать куриный шашлык, приготовьте его по рецепту "Це Смак"! Сделать это можно из всех частей курицы – из голени, ножек, крылышек и даже филе. Мясо получится просто незабываемым – нежным и с пикантной кислинкой. Попробуйте – и вы получите кучу комплиментов!
Как приготовить куриные шашлыки по-грузински
Ингредиенты на 5 порций:
- курица – 1 кг;
- вода – 0,5 л;
- томатная паста — 3 ст. л.;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- чеснок – 2 зуб.;
- сахар – 1 ст. л.;
- барбарис – 1 ч. л.;
- кориандр – 1 ч. л.;
- сумак – 1 ч. л.;
- черный перец молотый, соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо разрежьте на кусочки.
- Размельчите барбарис и чеснок, соедините с мясом и специями, добавьте другие специи и все хорошо перемешайте.
- Добавьте соевый соус, томатную пасту и воду, перемешайте все и отправьте в холодильник на ночь.
- Маринад слейте, а мясо нанижите на шампуры или шпажки. Жарьте их над огнем с обеих сторон по 7 минут.
Закуска из помидор очень подойдет к этому пикантному шашлыку. Ешьте с удовольствием!