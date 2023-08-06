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Для уютного летнего вечера: лучший рецепт шашлыка от грузинских профи

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Лучший шашлык - это шашлык по грузинскому рецепту
Лучший шашлык - это шашлык по грузинскому рецепту. Фото kuhari.com.ua

Вы будете готовить мясо только так!

Любители шашлыков и грузинской кухни, вам сюда! Вы не сможете пройти мимо такого потрясающего рецепта приготовления мяса!

Если вы все еще сомневаетесь в том, как замариновать куриный шашлык, приготовьте его по рецепту "Це Смак"! Сделать это можно из всех частей курицы – из голени, ножек, крылышек и даже филе. Мясо получится просто незабываемым – нежным и с пикантной кислинкой. Попробуйте – и вы получите кучу комплиментов!

Как приготовить куриные шашлыки по-грузински

Ингредиенты на 5 порций:

  • курица – 1 кг;
  • вода – 0,5 л;
  • томатная паста — 3 ст. л.;
  • соевый соус – 2 ст. л.;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • барбарис – 1 ч. л.;
  • кориандр – 1 ч. л.;
  • сумак – 1 ч. л.;
  • черный перец молотый, соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мясо разрежьте на кусочки.
  2. Размельчите барбарис и чеснок, соедините с мясом и специями, добавьте другие специи и все хорошо перемешайте.
  3. Добавьте соевый соус, томатную пасту и воду, перемешайте все и отправьте в холодильник на ночь.
  4. Маринад слейте, а мясо нанижите на шампуры или шпажки. Жарьте их над огнем с обеих сторон по 7 минут.

Закуска из помидор очень подойдет к этому пикантному шашлыку. Ешьте с удовольствием!

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#Рецепт #Грузия #Шашлык #Готовим дома