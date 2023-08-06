Этим рецептом не захотите ни с кем делиться: фантастическая намазка из кабачков

Так кабачки вы еще не готовили

Кроме привычных оладий и запеканки, из кабачков можно приготовить вкусную и сытную намазку на хлеб и гренки. Это очень легкое и полезное блюдо для завтрака или быстрого перекуса.

Главный вкус блюду придает, конечно, кабачок. А чтобы намазка приобрела гладкую густую консистенцию, "Школа життя" добавляет в нее плавленый сырок. Именно поэтому намазка хорошо ложится на хлеб, держит форму, не растекается и приобретает нежный сливочный вкус. Попробуем?

Как приготовить намазку из кабачков

Ингредиенты:

кабачок – 500 г;

средняя луковица – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

любая свежая зелень – по вашему вкусу;

плавленый сыр – 1 шт.;

соль, перец – по своему вкусу;

чеснок – 2 зубчика;

орегано – щепотка.

Способ приготовления:

Очистите луковицу, нарежьте небольшими кубиками. Морковь и кабачки натрите на большой терке. На разогретой сковороде с растительным маслом поджарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь и обжарьте 5 минут до мягкости моркови. Добавьте к овощам кабачки. Увеличьте огонь и обжаривайте 7-10 минут, пока не испарится вода. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, измельченную зелень, орегано, перемешайте, посолите и поперчите. В конце добавьте натертый на мелкой терке сыр. Перемешайте, снимите с огня.

Подавайте на стол охлажденным как самостоятельное блюдо или намажьте на домашние гренки. Приятного аппетита.