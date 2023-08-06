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Этим рецептом не захотите ни с кем делиться: фантастическая намазка из кабачков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
И салат, и намазка из кабачков одновременно
И салат, и намазка из кабачков одновременно. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Так кабачки вы еще не готовили

Кроме привычных оладий и запеканки, из кабачков можно приготовить вкусную и сытную намазку на хлеб и гренки. Это очень легкое и полезное блюдо для завтрака или быстрого перекуса.

Главный вкус блюду придает, конечно, кабачок. А чтобы намазка приобрела гладкую густую консистенцию, "Школа життя" добавляет в нее плавленый сырок. Именно поэтому намазка хорошо ложится на хлеб, держит форму, не растекается и приобретает нежный сливочный вкус. Попробуем?

Как приготовить намазку из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачок – 500 г;
  • средняя луковица – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • любая свежая зелень – по вашему вкусу;
  • плавленый сыр – 1 шт.;
  • соль, перец – по своему вкусу;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • орегано – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Очистите луковицу, нарежьте небольшими кубиками. Морковь и кабачки натрите на большой терке.
  2. На разогретой сковороде с растительным маслом поджарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь и обжарьте 5 минут до мягкости моркови.
  3. Добавьте к овощам кабачки. Увеличьте огонь и обжаривайте 7-10 минут, пока не испарится вода. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, измельченную зелень, орегано, перемешайте, посолите и поперчите.
  4. В конце добавьте натертый на мелкой терке сыр. Перемешайте, снимите с огня.

Подавайте на стол охлажденным как самостоятельное блюдо или намажьте на домашние гренки. Приятного аппетита.

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#Рецепт #Кабачки #Готовим дома