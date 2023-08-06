Этим рецептом не захотите ни с кем делиться: фантастическая намазка из кабачков
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Так кабачки вы еще не готовили
Кроме привычных оладий и запеканки, из кабачков можно приготовить вкусную и сытную намазку на хлеб и гренки. Это очень легкое и полезное блюдо для завтрака или быстрого перекуса.
Главный вкус блюду придает, конечно, кабачок. А чтобы намазка приобрела гладкую густую консистенцию, "Школа життя" добавляет в нее плавленый сырок. Именно поэтому намазка хорошо ложится на хлеб, держит форму, не растекается и приобретает нежный сливочный вкус. Попробуем?
Как приготовить намазку из кабачков
Ингредиенты:
- кабачок – 500 г;
- средняя луковица – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- любая свежая зелень – по вашему вкусу;
- плавленый сыр – 1 шт.;
- соль, перец – по своему вкусу;
- чеснок – 2 зубчика;
- орегано – щепотка.
Способ приготовления:
- Очистите луковицу, нарежьте небольшими кубиками. Морковь и кабачки натрите на большой терке.
- На разогретой сковороде с растительным маслом поджарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь и обжарьте 5 минут до мягкости моркови.
- Добавьте к овощам кабачки. Увеличьте огонь и обжаривайте 7-10 минут, пока не испарится вода. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, измельченную зелень, орегано, перемешайте, посолите и поперчите.
- В конце добавьте натертый на мелкой терке сыр. Перемешайте, снимите с огня.
Подавайте на стол охлажденным как самостоятельное блюдо или намажьте на домашние гренки. Приятного аппетита.