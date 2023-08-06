Будете готовить с поводом и без: бюджетный рецепт пирога с яблоками

Самый вкусный десерт из доступных продуктов

Яблочные пироги – одни из самых популярных во всем мире. Приготовить такой десерт быстро и недорого, а получается очень вкусно и красиво.

От душистого яблочного пирога с хрустящей корочкой по рецепту "Школи життя" никто не сможет отказаться. Ароматные яблоки гармонично сочетаются со сладким тестом, создавая неповторимый вкус и аромат. Попробуем?

Как приготовить пирог с яблоками

Ингредиенты:

сливочное масло – 70 г;

соль – щепотка;

сахар – 150 г;

молоко – 120 мл.;

яйцо комнатной температуры – 1 шт.;

мука – 180 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

яблоко – 1-2 шт.

Ингредиенты рассчитаны на форму не более 20 см в диаметре.

Способ приготовления:

В миске смешайте миксером мягкое сливочное масло со щепоткой соли и сахаром. Добавьте молоко комнатной температуры, яйцо и 1 ст. л. муки из общего количества, перемешайте все ингредиенты. Остальную муку просейте с разрыхлителем, добавьте и перемешайте. У вас должно получиться тесто средней густоты. Противень смажьте маслом. Выложите тесто, наверх него – нарезанные кусочками яблоки. Выпекайте в мультиварке на режиме "выпечка" 1 час, в духовке — 40-45 минут при 180 градусах.

А чтобы пирог долгое время не черствел, добавьте в него один ингредиент. Приятного аппетита!