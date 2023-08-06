Будете готовить с поводом и без: бюджетный рецепт пирога с яблоками
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Самый вкусный десерт из доступных продуктов
Яблочные пироги – одни из самых популярных во всем мире. Приготовить такой десерт быстро и недорого, а получается очень вкусно и красиво.
От душистого яблочного пирога с хрустящей корочкой по рецепту "Школи життя" никто не сможет отказаться. Ароматные яблоки гармонично сочетаются со сладким тестом, создавая неповторимый вкус и аромат. Попробуем?
Как приготовить пирог с яблоками
Ингредиенты:
- сливочное масло – 70 г;
- соль – щепотка;
- сахар – 150 г;
- молоко – 120 мл.;
- яйцо комнатной температуры – 1 шт.;
- мука – 180 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- яблоко – 1-2 шт.
Ингредиенты рассчитаны на форму не более 20 см в диаметре.
Способ приготовления:
- В миске смешайте миксером мягкое сливочное масло со щепоткой соли и сахаром.
- Добавьте молоко комнатной температуры, яйцо и 1 ст. л. муки из общего количества, перемешайте все ингредиенты.
- Остальную муку просейте с разрыхлителем, добавьте и перемешайте. У вас должно получиться тесто средней густоты.
- Противень смажьте маслом. Выложите тесто, наверх него – нарезанные кусочками яблоки.
- Выпекайте в мультиварке на режиме "выпечка" 1 час, в духовке — 40-45 минут при 180 градусах.
А чтобы пирог долгое время не черствел, добавьте в него один ингредиент. Приятного аппетита!