Легкий ужин за считанные минуты: эти конвертики из лаваша родные будут просить каждый день

Отличный вариант перекуса или полноценного приема пищи

Лаваш – это продукт, который очень выручает кулинаров, особенно в условиях вечной нехватки времени. Если уже готовили лазанью с лавашем, обратите внимание на этот рецепт сытных конвертиков.

В лаваш можно завернуть что угодно, в этом его преимущество. Pixelinform делится рецептом с творожно-яичной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 1 лист;

яйца — 3 шт.;

сыр (твердый) — 100 г;

масло;

укроп и петрушка — по вкусу,

соль, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Берем два яйца. Отвариваем их, остужаем и чистим. Пока они варятся или остывают, следует заняться другим и натереть на большой терке сыр. Позже на этой же терке нужно натереть яйца. Свежую зелень измельчаем, а затем смешиваем все три ингредиента – зелень, яйца и сыр. По вкусу добавляем в смесь соль, специи и ароматные травы. Все перемешиваем. Нарезаем лист лаваша. Должны получиться квадратные заготовки. Выкладываем в центр каждого кусочка начинку. Загибаем края так, чтобы получился конверт. В отдельной мисочке взбиваем одно сырое яйцо. Параллельно разогреваем сковороду с растительным маслом. Конверты обмачиваем в яйца. Каждый конверт обжариваем с двух сторон до образования золотистой корочки. Это займет где-то минуты три. Когда все конвертики обжарены, складываем их в сковороду, накрываем крышкой. Оставляем их в таком виде на 2-3 минуты на небольшом огне.

Выходит очень сытно и вкусно. Также мы делились рецептом вкусных кабачков в сметане.