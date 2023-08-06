Легкий ужин за считанные минуты: эти конвертики из лаваша родные будут просить каждый день
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Отличный вариант перекуса или полноценного приема пищи
Лаваш – это продукт, который очень выручает кулинаров, особенно в условиях вечной нехватки времени. Если уже готовили лазанью с лавашем, обратите внимание на этот рецепт сытных конвертиков.
В лаваш можно завернуть что угодно, в этом его преимущество. Pixelinform делится рецептом с творожно-яичной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш тонкий – 1 лист;
- яйца — 3 шт.;
- сыр (твердый) — 100 г;
- масло;
- укроп и петрушка — по вкусу,
- соль, специи – по вкусу.
Способ приготовления:
- Берем два яйца. Отвариваем их, остужаем и чистим.
- Пока они варятся или остывают, следует заняться другим и натереть на большой терке сыр. Позже на этой же терке нужно натереть яйца.
- Свежую зелень измельчаем, а затем смешиваем все три ингредиента – зелень, яйца и сыр. По вкусу добавляем в смесь соль, специи и ароматные травы. Все перемешиваем.
- Нарезаем лист лаваша. Должны получиться квадратные заготовки.
- Выкладываем в центр каждого кусочка начинку. Загибаем края так, чтобы получился конверт.
- В отдельной мисочке взбиваем одно сырое яйцо. Параллельно разогреваем сковороду с растительным маслом.
- Конверты обмачиваем в яйца. Каждый конверт обжариваем с двух сторон до образования золотистой корочки. Это займет где-то минуты три.
- Когда все конвертики обжарены, складываем их в сковороду, накрываем крышкой. Оставляем их в таком виде на 2-3 минуты на небольшом огне.
Выходит очень сытно и вкусно. Также мы делились рецептом вкусных кабачков в сметане.