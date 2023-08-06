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Легкий ужин за считанные минуты: эти конвертики из лаваша родные будут просить каждый день

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такие конвертики быстро готовятся и быстро съедаются
Такие конвертики быстро готовятся и быстро съедаются. Фото cookorama.com.ua

Отличный вариант перекуса или полноценного приема пищи

Лаваш – это продукт, который очень выручает кулинаров, особенно в условиях вечной нехватки времени. Если уже готовили лазанью с лавашем, обратите внимание на этот рецепт сытных конвертиков.

В лаваш можно завернуть что угодно, в этом его преимущество. Pixelinform делится рецептом с творожно-яичной начинкой.

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий – 1 лист;
  • яйца — 3 шт.;
  • сыр (твердый) — 100 г;
  • масло;
  • укроп и петрушка — по вкусу,
  • соль, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Берем два яйца. Отвариваем их, остужаем и чистим.
  2. Пока они варятся или остывают, следует заняться другим и натереть на большой терке сыр. Позже на этой же терке нужно натереть яйца.
  3. Свежую зелень измельчаем, а затем смешиваем все три ингредиента – зелень, яйца и сыр. По вкусу добавляем в смесь соль, специи и ароматные травы. Все перемешиваем.
  4. Нарезаем лист лаваша. Должны получиться квадратные заготовки.
  5. Выкладываем в центр каждого кусочка начинку. Загибаем края так, чтобы получился конверт.
  6. В отдельной мисочке взбиваем одно сырое яйцо. Параллельно разогреваем сковороду с растительным маслом.
  7. Конверты обмачиваем в яйца. Каждый конверт обжариваем с двух сторон до образования золотистой корочки. Это займет где-то минуты три.
  8. Когда все конвертики обжарены, складываем их в сковороду, накрываем крышкой. Оставляем их в таком виде на 2-3 минуты на небольшом огне.

Выходит очень сытно и вкусно. Также мы делились рецептом вкусных кабачков в сметане.

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