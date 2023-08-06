Что приготовить на завтрак: подборка простых и сытных блюд
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Эти блюда можно приготовить заранее или сделать быстро, потратив всего несколько минут
Не зря утверждается, что завтрак – самый важный прием пищи. От него зависит самочувствие человека на целый день. На случай, если захочется чего интереснее классического омлета, Телеграф предлагает подборку нестандартных сытных блюд, идеальных к завтраку.
Сырная запеканка без муки
Это сладкая выпечка, которая не оставит никого безразличным. Особенно сейчас, когда стоит жара, и не хочется долго стоять у плиты и духовки.
Сырная запеканка по этому рецепту выходит и сытная, и очень воздушная одновременно — ведь в составе нет и грамма муки. Приготовление простое – достаточно все смешать и закинуть в духовку.
Омлетно-кабачковая лепешка
Такая лепешка-омлет получается очень вкусной, а готовится просто и быстро. Овощная составляющая делает завтрак не только сытным, но очень полезным.
Обратите внимание на этот рецепт, если ищете новые сочетания для кабачков – и результат вас приятно удивит. На все приготовление уходит считанные минуты.
Быстрые лепешки с сытной начинкой
Предлагаем простой рецепт сытных картофельных лепешек. Они получаются очень вкусными и нежными.
Это отличный вариант питательного завтрака. За начинку будет править картофель, лук и зелень. Такие лепешки даже можно подавать вместо хлеба.
Оригинальные творожные блины
Такой завтрак получается очень сытным. Он понравится как взрослым, так и детям. Рецепт прост – понадобится всего несколько продуктов, а также блендер.
Такие блинчики получаются необычайно ароматными и выглядят аппетитно. А если замените соленую начинку на сладкую – получите отличный десерт.