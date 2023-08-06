Что приготовить на завтрак: подборка простых и сытных блюд

Эти блюда можно приготовить заранее или сделать быстро, потратив всего несколько минут

Не зря утверждается, что завтрак – самый важный прием пищи. От него зависит самочувствие человека на целый день. На случай, если захочется чего интереснее классического омлета, Телеграф предлагает подборку нестандартных сытных блюд, идеальных к завтраку.

Сырная запеканка без муки

Это сладкая выпечка, которая не оставит никого безразличным. Особенно сейчас, когда стоит жара, и не хочется долго стоять у плиты и духовки.

Сырная запеканка получается очень сытной

Сырная запеканка по этому рецепту выходит и сытная, и очень воздушная одновременно — ведь в составе нет и грамма муки. Приготовление простое – достаточно все смешать и закинуть в духовку.

Омлетно-кабачковая лепешка

Такая лепешка-омлет получается очень вкусной, а готовится просто и быстро. Овощная составляющая делает завтрак не только сытным, но очень полезным.

Такой омлет-лепешка понравится всем

Обратите внимание на этот рецепт, если ищете новые сочетания для кабачков – и результат вас приятно удивит. На все приготовление уходит считанные минуты.

Быстрые лепешки с сытной начинкой

Предлагаем простой рецепт сытных картофельных лепешек. Они получаются очень вкусными и нежными.

Эти лепешки можно приготовить заранее

Это отличный вариант питательного завтрака. За начинку будет править картофель, лук и зелень. Такие лепешки даже можно подавать вместо хлеба.

Оригинальные творожные блины

Такой завтрак получается очень сытным. Он понравится как взрослым, так и детям. Рецепт прост – понадобится всего несколько продуктов, а также блендер.

Если добавить сладкую начинку – будет десерт

Такие блинчики получаются необычайно ароматными и выглядят аппетитно. А если замените соленую начинку на сладкую – получите отличный десерт.