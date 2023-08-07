Легкий завтрак за 20 минут: без этой кабачковой закуски вы не будете начинать свой день
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Идеальное блюдо даже для самого жаркого дня
Завтрак — важный прием пищи. Он заряжает энергией и настроением на целый день, поэтому важно, чтобы блюда были сытными, вкусными и быстрыми в приготовлении.
Закуска из кабачков по рецепту "ТСН" — именно такое блюдо. /Для приготовления такого блюда просто необходимо натереть кабачок, нарезать ветчину, добавить зелень и обжарить на сковороде. Если подключить фантазию, можно добавить в такие оладьи любые другие овощи по своему вкусу — например, кукурузу, перец или лук. Попробуем?
Как приготовить закуску из кабачков
Ингредиенты:
- небольшой кабачок – 1 шт.;
- ветчина – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- крахмал (кукурузный или картофельный) – 30 г;
- укроп свежий;
- перец черный молотый;
- соль;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Помойте и очистите кабачок. Натрите его на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Выделившийся сок слейте, овощ слегка отожмите.
- Мелко нарежьте ветчину и укроп.
- В миску выложите кабачок, ветчину, яйцо, крахмал, укроп, перец. Слегка посолите. Перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом.
- На сковороду столовой ложкой выкладывайте получившуюся кабачковую массу. Обжаривайте ее с двух сторон до золотистой корочки.
Подавайте кабачковые оладьи с соусом тартар и наслаждайтесь! Приятного аппетита!