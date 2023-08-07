Легкий завтрак за 20 минут: без этой кабачковой закуски вы не будете начинать свой день

Идеальное блюдо даже для самого жаркого дня

Завтрак — важный прием пищи. Он заряжает энергией и настроением на целый день, поэтому важно, чтобы блюда были сытными, вкусными и быстрыми в приготовлении.

Закуска из кабачков по рецепту "ТСН" — именно такое блюдо. /Для приготовления такого блюда просто необходимо натереть кабачок, нарезать ветчину, добавить зелень и обжарить на сковороде. Если подключить фантазию, можно добавить в такие оладьи любые другие овощи по своему вкусу — например, кукурузу, перец или лук. Попробуем?

Как приготовить закуску из кабачков

Ингредиенты:

небольшой кабачок – 1 шт.;

ветчина – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

крахмал (кукурузный или картофельный) – 30 г;

укроп свежий;

перец черный молотый;

соль;

растительное масло.

Способ приготовления:

Помойте и очистите кабачок. Натрите его на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Выделившийся сок слейте, овощ слегка отожмите. Мелко нарежьте ветчину и укроп. В миску выложите кабачок, ветчину, яйцо, крахмал, укроп, перец. Слегка посолите. Перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом. На сковороду столовой ложкой выкладывайте получившуюся кабачковую массу. Обжаривайте ее с двух сторон до золотистой корочки.

Подавайте кабачковые оладьи с соусом тартар и наслаждайтесь! Приятного аппетита!