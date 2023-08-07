Пять минут - и готово: без этой аджики из помидор не обойдется ни один пикник

Минимум ингредиентов и никакой термообработки

Сырая аджика – это простой и быстрый способ сделать отличный соус к мясу, овощам или рыбе. Ее можно приготовить из слив или яблок, но сегодня мы поделимся рецептом сырой аджики из помидор. Варить ее не нужно — в состав такой аджики входят исключительно сырые ингредиенты.

Для приготовления такого блюда по рецепту Uaportal вам понадобятся только помидоры, чеснок, перец, а поможет вам обычная мясорубка. Овощи сохранят все свои полезные свойства. Поэтому потратив буквально несколько минут на приготовление, у вас получится фантастическая закуска к мясу. Красивую, вкусную и пикантную аджику полюбят все члены вашей семьи и друзья. Попробуйте — и вы получите огромное количество комплиментов от всех.

Как приготовить сырую аджику из помидор

Ингредиенты:

1 кг помидоров;

5 зубчиков чеснока;

1 ч. л. молотого черного перца.

Способ приготовления:

Помойте помидоры и удалите плодоножки. Перекрутите в мясорубке. Пропустите через пресс чеснок. Вместе с перцем добавьте в помидорную массу и перемешайте. Аджика готова.

Хранить аджику можно в холодильнике до 2 недель. Подавайте ее вместе с ароматным и вкусным шашлыком. Еще из помидор можно приготовить необычную закуску.