Пять минут - и готово: без этой аджики из помидор не обойдется ни один пикник
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Минимум ингредиентов и никакой термообработки
Сырая аджика – это простой и быстрый способ сделать отличный соус к мясу, овощам или рыбе. Ее можно приготовить из слив или яблок, но сегодня мы поделимся рецептом сырой аджики из помидор. Варить ее не нужно — в состав такой аджики входят исключительно сырые ингредиенты.
Для приготовления такого блюда по рецепту Uaportal вам понадобятся только помидоры, чеснок, перец, а поможет вам обычная мясорубка. Овощи сохранят все свои полезные свойства. Поэтому потратив буквально несколько минут на приготовление, у вас получится фантастическая закуска к мясу. Красивую, вкусную и пикантную аджику полюбят все члены вашей семьи и друзья. Попробуйте — и вы получите огромное количество комплиментов от всех.
Как приготовить сырую аджику из помидор
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров;
- 5 зубчиков чеснока;
- 1 ч. л. молотого черного перца.
Способ приготовления:
- Помойте помидоры и удалите плодоножки. Перекрутите в мясорубке.
- Пропустите через пресс чеснок. Вместе с перцем добавьте в помидорную массу и перемешайте. Аджика готова.
Хранить аджику можно в холодильнике до 2 недель. Подавайте ее вместе с ароматным и вкусным шашлыком. Еще из помидор можно приготовить необычную закуску.