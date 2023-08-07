Удивительный рецепт: роскошное блюдо на праздничный стол из пачки макарон и горсти фарша
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
За этим рецептом будут охотиться все!
Хочется приготовить что-нибудь вкусное и сытное из простых продуктов? Тогда макароны с фаршем и овощами для вас.
Такое блюдо от "Бабусиних рецептів" получается просто невероятным! Стоит приготовить только раз – и сомнений в идеальности таких макарон у вас не останется.Такое блюдо подойдет даже к праздничному столу. Попробуем?
Как приготовить макароны с фаршем и овощами
Ингредиенты:
- макароны рожки – 450 г;
- подсолнечное масло – 100 мл;
- говядина – 600 г;
- лук – 2 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- перец сладкий – 2 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- кипятков – 1,6 л;
- чеснок – 5-7 зубчиков;
- соль, черный перец, петрушка – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Высыпьте пачку сухих макарон в большую сухую сковороду, просушите на сильном огне, постоянно помешивая. Когда начнут темнеть, достаньте их из сковороды.
- Налейте в сковороду растительное масло, добавьте порезанное большими кубиками мясо. Пожарьте на большом огне 5 минут.
- Добавьте лук, перемешайте и жарьте мясо с луком 3 минуты на среднем огне. Добавьте морковь, пожарьте в течение 3 минут. Теперь очередь сладких перцев и свежих помидоров – с ними нужно готовить блюдо еще 3 минуты.
- Посолите, поперчите, залейте кипятком, накройте крышкой и тушите 5-60 минут на среднем огне.
- Через указанное время высыпьте подсушенные макароны, перемешайте и тушите под крышкой 5 минут. Перемешайте и потушите без крышки еще 5 минут. В конце добавьте измельченный чеснок.
Блюдо готово. Подавайте со свежим салатом по рецепту "Телеграфа".