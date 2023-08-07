Удивительный рецепт: роскошное блюдо на праздничный стол из пачки макарон и горсти фарша

За этим рецептом будут охотиться все!

Хочется приготовить что-нибудь вкусное и сытное из простых продуктов? Тогда макароны с фаршем и овощами для вас.

Такое блюдо от "Бабусиних рецептів" получается просто невероятным! Стоит приготовить только раз – и сомнений в идеальности таких макарон у вас не останется.Такое блюдо подойдет даже к праздничному столу. Попробуем?

Как приготовить макароны с фаршем и овощами

Ингредиенты:

макароны рожки – 450 г;

подсолнечное масло – 100 мл;

говядина – 600 г;

лук – 2 шт.;

морковь – 2 шт.;

перец сладкий – 2 шт.;

помидоры – 2 шт.;

кипятков – 1,6 л;

чеснок – 5-7 зубчиков;

соль, черный перец, петрушка – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Высыпьте пачку сухих макарон в большую сухую сковороду, просушите на сильном огне, постоянно помешивая. Когда начнут темнеть, достаньте их из сковороды. Налейте в сковороду растительное масло, добавьте порезанное большими кубиками мясо. Пожарьте на большом огне 5 минут. Добавьте лук, перемешайте и жарьте мясо с луком 3 минуты на среднем огне. Добавьте морковь, пожарьте в течение 3 минут. Теперь очередь сладких перцев и свежих помидоров – с ними нужно готовить блюдо еще 3 минуты. Посолите, поперчите, залейте кипятком, накройте крышкой и тушите 5-60 минут на среднем огне. Через указанное время высыпьте подсушенные макароны, перемешайте и тушите под крышкой 5 минут. Перемешайте и потушите без крышки еще 5 минут. В конце добавьте измельченный чеснок.

Блюдо готово. Подавайте со свежим салатом по рецепту "Телеграфа".