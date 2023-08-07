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Удивительный рецепт: роскошное блюдо на праздничный стол из пачки макарон и горсти фарша

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Макароны с фаршем и овощами выручат в любой ситуации
Макароны с фаршем и овощами выручат в любой ситуации. Фото babusyni-retsepty

За этим рецептом будут охотиться все!

Хочется приготовить что-нибудь вкусное и сытное из простых продуктов? Тогда макароны с фаршем и овощами для вас.

Такое блюдо от "Бабусиних рецептів" получается просто невероятным! Стоит приготовить только раз – и сомнений в идеальности таких макарон у вас не останется.Такое блюдо подойдет даже к праздничному столу. Попробуем?

Как приготовить макароны с фаршем и овощами

Ингредиенты:

  • макароны рожки – 450 г;
  • подсолнечное масло – 100 мл;
  • говядина – 600 г;
  • лук – 2 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • перец сладкий – 2 шт.;
  • помидоры – 2 шт.;
  • кипятков – 1,6 л;
  • чеснок – 5-7 зубчиков;
  • соль, черный перец, петрушка – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Высыпьте пачку сухих макарон в большую сухую сковороду, просушите на сильном огне, постоянно помешивая. Когда начнут темнеть, достаньте их из сковороды.
  2. Налейте в сковороду растительное масло, добавьте порезанное большими кубиками мясо. Пожарьте на большом огне 5 минут.
  3. Добавьте лук, перемешайте и жарьте мясо с луком 3 минуты на среднем огне. Добавьте морковь, пожарьте в течение 3 минут. Теперь очередь сладких перцев и свежих помидоров – с ними нужно готовить блюдо еще 3 минуты.
  4. Посолите, поперчите, залейте кипятком, накройте крышкой и тушите 5-60 минут на среднем огне.
  5. Через указанное время высыпьте подсушенные макароны, перемешайте и тушите под крышкой 5 минут. Перемешайте и потушите без крышки еще 5 минут. В конце добавьте измельченный чеснок.

Блюдо готово. Подавайте со свежим салатом по рецепту "Телеграфа".

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