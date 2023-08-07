Уникальный рецепт: секретный рецепт необычного мятного варенья

Такого вы точно еще не готовили!

Мяту можно не только высушить и приготовить из нее невероятно вкусный напиток. Из нее можно приготовить потрясающее домашнее варенье на зиму.

Для приготовления такой мятной вкуснятины Shuba рекомендует взять не просто листочки растения, но и стебли, а лимоны нарезать вместе с кожурой. Семена из них можно не вынимать — вы все равно будете отжимать готовый отвар, потому что понадобится только настой. Ну что, берем продукты и идем готовить?

Как приготовить мятное варенье

Ингредиенты на 3 порции:

мята — 250 г;

сахар — 1 кг;

лимон — 2 шт.;

вода — 500 г.

Способ приготовления:

Листья и стебли мяты промойте, обсушите и измельчите ножом. Лимоны вымойте, нарежьте вместе с кожурой. Мяту и лимоны добавьте в кастрюлю, залейте водой и проварите 10 минут. Получившуюся массу оставьте на день. После указанного времени отожмите смесь. С помощью марли отфильтруйте отвар и добавьте к нему сахар. Варите, снимая пену, около трех часов на маленьком огне. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам и закрутите крышками.

Варенье подавайте с пышными оладьями — их рецепт можете найти в материале "Телеграфа". Приятного аппетита!