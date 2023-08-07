Уникальный рецепт: секретный рецепт необычного мятного варенья
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Такого вы точно еще не готовили!
Мяту можно не только высушить и приготовить из нее невероятно вкусный напиток. Из нее можно приготовить потрясающее домашнее варенье на зиму.
Для приготовления такой мятной вкуснятины Shuba рекомендует взять не просто листочки растения, но и стебли, а лимоны нарезать вместе с кожурой. Семена из них можно не вынимать — вы все равно будете отжимать готовый отвар, потому что понадобится только настой. Ну что, берем продукты и идем готовить?
Как приготовить мятное варенье
Ингредиенты на 3 порции:
- мята — 250 г;
- сахар — 1 кг;
- лимон — 2 шт.;
- вода — 500 г.
Способ приготовления:
- Листья и стебли мяты промойте, обсушите и измельчите ножом.
- Лимоны вымойте, нарежьте вместе с кожурой.
- Мяту и лимоны добавьте в кастрюлю, залейте водой и проварите 10 минут. Получившуюся массу оставьте на день. После указанного времени отожмите смесь.
- С помощью марли отфильтруйте отвар и добавьте к нему сахар. Варите, снимая пену, около трех часов на маленьком огне.
- Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам и закрутите крышками.
Варенье подавайте с пышными оладьями — их рецепт можете найти в материале "Телеграфа". Приятного аппетита!