Приготовьте закуску из пачки крабовых палочек и яйца - и другие блюда будут не нужны
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Рецепт выручит в любой ситуации!
Крабовые палочки мы привыкли видеть в салатах, но их можно приготовить и по-другому. Если думаете, что это невозможно, советуем попробовать пожарить их в кляре.
Такая вкусная закуска по рецепту "ТСН" дополнит любой стол. Крабовые палочки можно подавать и горячими, и холодными с самыми разнообразными соусами — в любом виде блюдо приведет в восторг всех гостей!
Как приготовить крабовые палочки в кляре
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г;
- яйцо – 1 шт.;
- молоко – 1 ст. л.;
- вода – 1 ст. л.;
- мука – 50 г;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- растительное масло;
- соль.
Способ приготовления:
- Очистите крабовые палочки от пленки, сбрызните лимонным соком. Посолите, полейте одной столовой ложкой растительного масла ,перемешайте и поставьте в холодильник на 15 минут.
- В это время приготовьте кляр. Смешайте желток, молоко, воду и муку, оставьте на 10 минут. Белок взбейте венчиком и осторожно добавьте его в тесто.
- Обмакивайте крабовые палочки в кляре и обжаривайте в разогретом растительном масле на среднем огне до золотистой корочки.
- Готовую закуску выложите на бумажные салфетки, чтобы они впитали лишнее масло.
Приготовьте соус тартар — именно он подойдет к крабовым палочкам. Приятного аппетита!