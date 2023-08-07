Укр

Приготовьте закуску из пачки крабовых палочек и яйца - и другие блюда будут не нужны

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Крабовые палочки в кляре вы будете готовить на все праздники
Крабовые палочки в кляре вы будете готовить на все праздники. Фото shuba.life

Рецепт выручит в любой ситуации!

Крабовые палочки мы привыкли видеть в салатах, но их можно приготовить и по-другому. Если думаете, что это невозможно, советуем попробовать пожарить их в кляре.

Такая вкусная закуска по рецепту "ТСН" дополнит любой стол. Крабовые палочки можно подавать и горячими, и холодными с самыми разнообразными соусами — в любом виде блюдо приведет в восторг всех гостей!

Как приготовить крабовые палочки в кляре

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • молоко – 1 ст. л.;
  • вода – 1 ст. л.;
  • мука – 50 г;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • растительное масло;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Очистите крабовые палочки от пленки, сбрызните лимонным соком. Посолите, полейте одной столовой ложкой растительного масла ,перемешайте и поставьте в холодильник на 15 минут.
  2. В это время приготовьте кляр. Смешайте желток, молоко, воду и муку, оставьте на 10 минут. Белок взбейте венчиком и осторожно добавьте его в тесто.
  3. Обмакивайте крабовые палочки в кляре и обжаривайте в разогретом растительном масле на среднем огне до золотистой корочки.
  4. Готовую закуску выложите на бумажные салфетки, чтобы они впитали лишнее масло.

Приготовьте соус тартар — именно он подойдет к крабовым палочкам. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Закуска #Крабовые палочки #Готовим дома