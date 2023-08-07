Приготовьте закуску из пачки крабовых палочек и яйца - и другие блюда будут не нужны

Рецепт выручит в любой ситуации!

Крабовые палочки мы привыкли видеть в салатах, но их можно приготовить и по-другому. Если думаете, что это невозможно, советуем попробовать пожарить их в кляре.

Такая вкусная закуска по рецепту "ТСН" дополнит любой стол. Крабовые палочки можно подавать и горячими, и холодными с самыми разнообразными соусами — в любом виде блюдо приведет в восторг всех гостей!

Как приготовить крабовые палочки в кляре

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г;

яйцо – 1 шт.;

молоко – 1 ст. л.;

вода – 1 ст. л.;

мука – 50 г;

лимонный сок – 1 ст. л.;

растительное масло;

соль.

Способ приготовления:

Очистите крабовые палочки от пленки, сбрызните лимонным соком. Посолите, полейте одной столовой ложкой растительного масла ,перемешайте и поставьте в холодильник на 15 минут. В это время приготовьте кляр. Смешайте желток, молоко, воду и муку, оставьте на 10 минут. Белок взбейте венчиком и осторожно добавьте его в тесто. Обмакивайте крабовые палочки в кляре и обжаривайте в разогретом растительном масле на среднем огне до золотистой корочки. Готовую закуску выложите на бумажные салфетки, чтобы они впитали лишнее масло.

Приготовьте соус тартар — именно он подойдет к крабовым палочкам. Приятного аппетита!