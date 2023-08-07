Самая вкусная выпечка на Медовый Спас: рецепт рогаликов с маком как в детстве
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Готовим просто любимую вкуснятину
Не за горами светлый христианский праздник — Медовый Спас. Как правило, вс блюда в этот день готовятся с маком, медом, орехами и фруктами. Именно поэтому сегодня предлагаем вам вкуснейшую выпечку, которую можно приготовить и к празднику, и на семейное чаепитие — маковые рогалики из детства.
Пышное тесто и ароматная начинка сочетаются в невероятной вкуснятине по рецепту Shuba, котора никого не оставит равнодушным своим идеальным вкусом. Именно поэтому близкие их будут просить постоянно.
Как приготовить рогалики с маком
Ингредиенты на 8 порций:
- мука пшеничная — 750 г;
- маргарин — 200 г;
- сметана — 250 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- разрыхлитель — 12 г;
- масло подсолнечное — 30 г.
Для начинки
- мак — 200 г;
- сахар — 100 г;
- сахарная пудра — 50 г.
Способ приготовления:
- Запарьте мак горячей водой на 15 минут.
- Для приготовления теста растопите маргарин и охладите. Добавьте к нему сметану, просеянную муку, разрыхлитель, ванильный сахар и замесите тесто.
- Для начинки мак откиньте на сите или процедите через сложенную вдвое марлю, перебейте в кофемолке. Добавьте к нему сахар и перемешайте.
- Раскатайте тесто в тонкий круглый пласт и порежьте его на треугольники. На широкий край выложите чайной ложкой мак и сверните рулетиками.
- Смажьте маслом противень. Сложите на него рулетики и запекайте в духовке при 180°C 30 минут. Готовую выпечку посыпьте сахарной пудрой и подавайте на стол.
Что еще приготовить на Медовый Спас, читайте в материале "Телеграфа". Готовьте с удовольствием!