Самая вкусная выпечка на Медовый Спас: рецепт рогаликов с маком как в детстве

Готовим просто любимую вкуснятину

Не за горами светлый христианский праздник — Медовый Спас. Как правило, вс блюда в этот день готовятся с маком, медом, орехами и фруктами. Именно поэтому сегодня предлагаем вам вкуснейшую выпечку, которую можно приготовить и к празднику, и на семейное чаепитие — маковые рогалики из детства.

Пышное тесто и ароматная начинка сочетаются в невероятной вкуснятине по рецепту Shuba, котора никого не оставит равнодушным своим идеальным вкусом. Именно поэтому близкие их будут просить постоянно.

Как приготовить рогалики с маком

Ингредиенты на 8 порций:

мука пшеничная — 750 г;

маргарин — 200 г;

сметана — 250 г;

сахар ванильный — 10 г;

разрыхлитель — 12 г;

масло подсолнечное — 30 г.

Для начинки

мак — 200 г;

сахар — 100 г;

сахарная пудра — 50 г.

Способ приготовления:

Запарьте мак горячей водой на 15 минут. Для приготовления теста растопите маргарин и охладите. Добавьте к нему сметану, просеянную муку, разрыхлитель, ванильный сахар и замесите тесто. Для начинки мак откиньте на сите или процедите через сложенную вдвое марлю, перебейте в кофемолке. Добавьте к нему сахар и перемешайте. Раскатайте тесто в тонкий круглый пласт и порежьте его на треугольники. На широкий край выложите чайной ложкой мак и сверните рулетиками. Смажьте маслом противень. Сложите на него рулетики и запекайте в духовке при 180°C 30 минут. Готовую выпечку посыпьте сахарной пудрой и подавайте на стол.

Что еще приготовить на Медовый Спас, читайте в материале "Телеграфа". Готовьте с удовольствием!