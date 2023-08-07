Рецепт "для чайников": вкусный томатный сок на зиму, с которым справится даже ребенок
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Пока сезон, можно закрыть его и не покупать круглый год
Мы рассказывали, как вкусно закрыть помидоры на зиму. Еще одна замечательная томатная заготовка – сок из помидоров.
Как рассказали на smachnonews.24tv.ua, секретом вкусного томатного сока является добавление небольшого количества сельдерея. Этот ингредиент придает напитку освежающий и немного пикантный вкус. Сок по этому рецепту следует готовить в самый разгар сезона томатов – ведь для него подойдут даже перезрелые плоды.
Ингредиенты:
- 2 килограмма спелых помидоров;
- 2 – 3 стебля сельдерея;
- 1 столовая ложка сахара;
- 2 чайные ложки соли.
Способ приготовления:
- Помидоры моем, нарезаем кусочками. Переводим в кастрюлю с толстым дном.
- К помидорам добавляем нарезанный сельдерей. Доводим до кипения и снимаем с огня.
- Помидоры перетираем через сито, остаются семена и остатки кожуры, которые следует выбросить. Снова кипятим сок и солим по вкусу.
- Разливаем горячий томатный сок в бутылки или банки. Они обязательно должны быть чистыми и простерилизованными.
Готовый сок хранится в холодном темном помещении. Также мы делились простым рецептом моченых яблок.