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Рецепт "для чайников": вкусный томатный сок на зиму, с которым справится даже ребенок

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Замечательная и простая в исполнении заготовка
Замечательная и простая в исполнении заготовка. Фото 24 канал

Пока сезон, можно закрыть его и не покупать круглый год

Мы рассказывали, как вкусно закрыть помидоры на зиму. Еще одна замечательная томатная заготовка – сок из помидоров.

Как рассказали на smachnonews.24tv.ua, секретом вкусного томатного сока является добавление небольшого количества сельдерея. Этот ингредиент придает напитку освежающий и немного пикантный вкус. Сок по этому рецепту следует готовить в самый разгар сезона томатов – ведь для него подойдут даже перезрелые плоды.

Ингредиенты:

  • 2 килограмма спелых помидоров;
  • 2 – 3 стебля сельдерея;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 2 чайные ложки соли.

Способ приготовления:

  1. Помидоры моем, нарезаем кусочками. Переводим в кастрюлю с толстым дном.
  2. К помидорам добавляем нарезанный сельдерей. Доводим до кипения и снимаем с огня.
  3. Помидоры перетираем через сито, остаются семена и остатки кожуры, которые следует выбросить. Снова кипятим сок и солим по вкусу.
  4. Разливаем горячий томатный сок в бутылки или банки. Они обязательно должны быть чистыми и простерилизованными.

Готовый сок хранится в холодном темном помещении. Также мы делились простым рецептом моченых яблок.

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#Рецепт #Томатный сок #Консервация #Заготовка