Рецепт "для чайников": вкусный томатный сок на зиму, с которым справится даже ребенок

Пока сезон, можно закрыть его и не покупать круглый год

Мы рассказывали, как вкусно закрыть помидоры на зиму. Еще одна замечательная томатная заготовка – сок из помидоров.

Как рассказали на smachnonews.24tv.ua, секретом вкусного томатного сока является добавление небольшого количества сельдерея. Этот ингредиент придает напитку освежающий и немного пикантный вкус. Сок по этому рецепту следует готовить в самый разгар сезона томатов – ведь для него подойдут даже перезрелые плоды.

Ингредиенты:

2 килограмма спелых помидоров;

2 – 3 стебля сельдерея;

1 столовая ложка сахара;

2 чайные ложки соли.

Способ приготовления:

Помидоры моем, нарезаем кусочками. Переводим в кастрюлю с толстым дном. К помидорам добавляем нарезанный сельдерей. Доводим до кипения и снимаем с огня. Помидоры перетираем через сито, остаются семена и остатки кожуры, которые следует выбросить. Снова кипятим сок и солим по вкусу. Разливаем горячий томатный сок в бутылки или банки. Они обязательно должны быть чистыми и простерилизованными.

Готовый сок хранится в холодном темном помещении. Также мы делились простым рецептом моченых яблок.