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Ленивые пирожки-пятиминутки: идеальный рецепт для летнего завтрака

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкуснейшие пирожки можно приготовить за пару минут
Вкуснейшие пирожки можно приготовить за пару минут. Фото rbc.ua

Удивительное блюдо для прекрасного утра

Хочется, чтобы завтрак был и сытным, и полезным, и быстрым в приготовлении. Прекрасным вариантом быстрого и сытного завтрака станут ленивые пирожки.

Такие ленивые пирожки по рецепту "РБК-Украина" готовятся за минуты, но результат вас удивит. Это блюдо полюбит вся семья: родные — за вкус, а вы — за быстроту приготовления.

Как приготовить ленивые пирожки на кефире

Ингредиенты:

  • кефир — 400 мл;
  • вода — 50 мл;
  • яйцо — 2 шт. в тесто +4 отварных для начинки;
  • мука — 250 г;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л. (без горки);
  • сода — ½ ч. л.;
  • масло растительное — 2 ст. л. в тесто + для жарки;
  • зеленый лук — 1 пучок.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мелко зеленый лук и отварные яйца, перемешайте.
  2. В кастрюле с толстым дном смешайте кефир и воду, поставьте на огонь и нагрейте до 50 градусов — кефир должен сворачиваться.
  3. Отдельно в глубокой миске взбейте яйца, добавьте соль и сахар, перемешайте венчиком. К смеси добавьте горячий кефир, просейте муку и замесите тесто. Добавьте соду, хорошо вымешайте.
  4. В тесто влейте растительное масло, добавьте луково-яичную смесь и перемешайте.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте сформированные пирожки. Обжарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета со всех сторон. Готовые пирожки выложите на бумажные полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Приготовьте соус тартар по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Завтрак #Пирожки #Готовим дома