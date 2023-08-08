Ленивые пирожки-пятиминутки: идеальный рецепт для летнего завтрака
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Удивительное блюдо для прекрасного утра
Хочется, чтобы завтрак был и сытным, и полезным, и быстрым в приготовлении. Прекрасным вариантом быстрого и сытного завтрака станут ленивые пирожки.
Такие ленивые пирожки по рецепту "РБК-Украина" готовятся за минуты, но результат вас удивит. Это блюдо полюбит вся семья: родные — за вкус, а вы — за быстроту приготовления.
Как приготовить ленивые пирожки на кефире
Ингредиенты:
- кефир — 400 мл;
- вода — 50 мл;
- яйцо — 2 шт. в тесто +4 отварных для начинки;
- мука — 250 г;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л. (без горки);
- сода — ½ ч. л.;
- масло растительное — 2 ст. л. в тесто + для жарки;
- зеленый лук — 1 пучок.
Способ приготовления:
- Нарежьте мелко зеленый лук и отварные яйца, перемешайте.
- В кастрюле с толстым дном смешайте кефир и воду, поставьте на огонь и нагрейте до 50 градусов — кефир должен сворачиваться.
- Отдельно в глубокой миске взбейте яйца, добавьте соль и сахар, перемешайте венчиком. К смеси добавьте горячий кефир, просейте муку и замесите тесто. Добавьте соду, хорошо вымешайте.
- В тесто влейте растительное масло, добавьте луково-яичную смесь и перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте сформированные пирожки. Обжарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета со всех сторон. Готовые пирожки выложите на бумажные полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
Приготовьте соус тартар по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита!