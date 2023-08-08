Ленивые пирожки-пятиминутки: идеальный рецепт для летнего завтрака

Удивительное блюдо для прекрасного утра

Хочется, чтобы завтрак был и сытным, и полезным, и быстрым в приготовлении. Прекрасным вариантом быстрого и сытного завтрака станут ленивые пирожки.

Такие ленивые пирожки по рецепту "РБК-Украина" готовятся за минуты, но результат вас удивит. Это блюдо полюбит вся семья: родные — за вкус, а вы — за быстроту приготовления.

Как приготовить ленивые пирожки на кефире

Ингредиенты:

кефир — 400 мл;

вода — 50 мл;

яйцо — 2 шт. в тесто +4 отварных для начинки;

мука — 250 г;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л. (без горки);

сода — ½ ч. л.;

масло растительное — 2 ст. л. в тесто + для жарки;

зеленый лук — 1 пучок.

Способ приготовления:

Нарежьте мелко зеленый лук и отварные яйца, перемешайте. В кастрюле с толстым дном смешайте кефир и воду, поставьте на огонь и нагрейте до 50 градусов — кефир должен сворачиваться. Отдельно в глубокой миске взбейте яйца, добавьте соль и сахар, перемешайте венчиком. К смеси добавьте горячий кефир, просейте муку и замесите тесто. Добавьте соду, хорошо вымешайте. В тесто влейте растительное масло, добавьте луково-яичную смесь и перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте сформированные пирожки. Обжарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета со всех сторон. Готовые пирожки выложите на бумажные полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Приготовьте соус тартар по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита!