Спасет в самый жаркий день: как приготовить самый освежающий напиток
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Освежаемся с помощью вкуснейшего лимонада
В летнюю жару так хочется охладиться с помощью освежающего напитка. Предлагаем это сделать с помощью домашнего малинового лимонада.
Такой напиток по рецепту Food Oboz приготовить очень просто. Вам понадобится свежая или замороженная малина, лимон, минералка с газом и немного сахара. Полезный и освежающий напиток всегда уместен летом. Готовим и наслаждаемся!
Как приготовить малиновый лимонад
Ингредиенты:
- малина — 250 г;
- лимон — 1-2 шт.;
- сахар — 150 г;
- мята — 2 веточки;
- минеральная газированная вода — 1,2 л.
Способ приготовления:
- Помойте, переберите малину, удалите хвостики и листики. Засыпьте ягоды в блендер.
- Выдавите сок из одного лимона, влейте в блендер к малине, перемелите до состояния пюре. Если нет блендера — перетрите малину вилкой или толкушкой для пюре.
- Не выключая блендер, добавьте к малине сахар.
- Перелейте полученное малиновое пюре в графин, добавьте листочки свежей мяты, лед и половинку лимона, разрезанную на тонкие кольца.
- Полученную смесь залейте охлажденной газированной минеральной водой. Перемешайте и подавайте к столу. При желании можно украсить стакан с напитком веточкой мяты и свежими ягодами.
Если вы сомневаетесь, нужно ли мыть малину перед едой, "Телеграф" давал ответ на этот вопрос. Наслаждайтесь свежими ягодами!