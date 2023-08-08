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Спасет в самый жаркий день: как приготовить самый освежающий напиток

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Малиновый лимонад незаменим в летнюю жару
Малиновый лимонад незаменим в летнюю жару. Фото segodnya.ua

Освежаемся с помощью вкуснейшего лимонада

В летнюю жару так хочется охладиться с помощью освежающего напитка. Предлагаем это сделать с помощью домашнего малинового лимонада.

Такой напиток по рецепту Food Oboz приготовить очень просто. Вам понадобится свежая или замороженная малина, лимон, минералка с газом и немного сахара. Полезный и освежающий напиток всегда уместен летом. Готовим и наслаждаемся!

Как приготовить малиновый лимонад

Ингредиенты:

  • малина — 250 г;
  • лимон — 1-2 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • мята — 2 веточки;
  • минеральная газированная вода — 1,2 л.

Способ приготовления:

  1. Помойте, переберите малину, удалите хвостики и листики. Засыпьте ягоды в блендер.
  2. Выдавите сок из одного лимона, влейте в блендер к малине, перемелите до состояния пюре. Если нет блендера — перетрите малину вилкой или толкушкой для пюре.
  3. Не выключая блендер, добавьте к малине сахар.
  4. Перелейте полученное малиновое пюре в графин, добавьте листочки свежей мяты, лед и половинку лимона, разрезанную на тонкие кольца.
  5. Полученную смесь залейте охлажденной газированной минеральной водой. Перемешайте и подавайте к столу. При желании можно украсить стакан с напитком веточкой мяты и свежими ягодами.

Если вы сомневаетесь, нужно ли мыть малину перед едой, "Телеграф" давал ответ на этот вопрос. Наслаждайтесь свежими ягодами!

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#Рецепт #Лимонад #Малина #Готовим дома