Спасет в самый жаркий день: как приготовить самый освежающий напиток

Освежаемся с помощью вкуснейшего лимонада

В летнюю жару так хочется охладиться с помощью освежающего напитка. Предлагаем это сделать с помощью домашнего малинового лимонада.

Такой напиток по рецепту Food Oboz приготовить очень просто. Вам понадобится свежая или замороженная малина, лимон, минералка с газом и немного сахара. Полезный и освежающий напиток всегда уместен летом. Готовим и наслаждаемся!

Как приготовить малиновый лимонад

Ингредиенты:

малина — 250 г;

лимон — 1-2 шт.;

сахар — 150 г;

мята — 2 веточки;

минеральная газированная вода — 1,2 л.

Способ приготовления:

Помойте, переберите малину, удалите хвостики и листики. Засыпьте ягоды в блендер. Выдавите сок из одного лимона, влейте в блендер к малине, перемелите до состояния пюре. Если нет блендера — перетрите малину вилкой или толкушкой для пюре. Не выключая блендер, добавьте к малине сахар. Перелейте полученное малиновое пюре в графин, добавьте листочки свежей мяты, лед и половинку лимона, разрезанную на тонкие кольца. Полученную смесь залейте охлажденной газированной минеральной водой. Перемешайте и подавайте к столу. При желании можно украсить стакан с напитком веточкой мяты и свежими ягодами.

Если вы сомневаетесь, нужно ли мыть малину перед едой, "Телеграф" давал ответ на этот вопрос. Наслаждайтесь свежими ягодами!