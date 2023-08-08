Всего три ингредиента - и салат готов: простейший рецепт для семейного обеда
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Вкусное и легкое блюдо порадует близких
Салат — это идеальное блюдо для легкого обеда, перекуса и даже ужина. В теплое время года особенно хочется легких и простых блюд без вредного майонеза.
Салат с овощами и консервированной кукурузой по рецепту "Главреда" — именно такой. Для его приготовления вам не понадобиться много времени: просто отварите яйца, добавьте кукурузу, зеленый лук, все посолите и приправьте сметаной. Ни вы, ни близкие не оставят без внимания такой простое, но витаминное блюдо. Ну что, идем готовить?
Как приготовить легкий салат без майонеза
Ингредиенты:
- кукуруза сладкая — 100 гр;
- яйца — 2 шт.;
- зеленый лук;
- соль — по вкусу;
- сметана — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем до готовности. Когда они остынут, режем на мелкие кубики.
- Сливаем с кукурузы всю жидкость и добавляем в салатник с яйцами. В сезон консервированную кукурузу можно заменить сладкой — просто отварите ее, остудите и добавьте в салат. Все посолите на свой вкус.
- Моем зеленый лук, мелко режем и добавляем в салат. Все заправляем сметаной и перемешиваем.
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