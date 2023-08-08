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Сытный ужин за полчаса: такую скумбрию с картофелем съедят вместе с деко

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Это два в одном: и гарнир, и основное блюдо
Это два в одном: и гарнир, и основное блюдо. Фото shuba.life

Простой в приготовлении, но отличный вариант для семейного ужина

Что может быть вкуснее запеченной скумбрии? Только рыба с молодым картофелем!

Такое блюдо по рецепту Shuba полноценно само по себе — это и основное блюдо, и гарнир к нему. К тому же вам понадобится всего два основных ингредиента — это филе скумбрии и картофель. Кстати, скумбрию можно сбрызнуть лимонным соком перед подачей — так блюдо будет более ароматным.

Как приготовить скумбрию с молодым картофелем в духовке

Ингредиенты на 4 порции:

  • скумбрия, филе — 4 шт.;
  • картофель молодой — 700 г;
  • лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • томаты черри — 12 шт.;
  • мед — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • сметана — 100 г;
  • горчица зернистая — 1 ст. л.;
  • соль, прованские травы, перец чили, хлопья — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель помойте, при необходимости почистите кожуру. Положите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и проварите 15 минут. Далее слейте воду и остудите.
  2. Нарежьте лук и черри.
  3. Промойте филе скумбрии. По мякоти рыбы сделайте неглубокие надрезы, посолите.
  4. Для соуса взбейте блендером сметану, горчицу, щепотку приправы "Прованские травы", мед, перец чили и масло.
  5. Форму смажьте растительным маслом. Выложите туда картофель и помидоры, посыпьте луком. Сверху положите скумбрию мясом вверх, хорошо полейте соусом. Запекайте в разогретой духовке на 180°C в течение 20-25 минут.

Любителям скумбрии предлагаем приготовить ее на мангале по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и вы не сможете оторваться!

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#Рецепт #Картофель #Скумбрия #Готовим дома