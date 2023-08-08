Сытный ужин за полчаса: такую скумбрию с картофелем съедят вместе с деко

Простой в приготовлении, но отличный вариант для семейного ужина

Что может быть вкуснее запеченной скумбрии? Только рыба с молодым картофелем!

Такое блюдо по рецепту Shuba полноценно само по себе — это и основное блюдо, и гарнир к нему. К тому же вам понадобится всего два основных ингредиента — это филе скумбрии и картофель. Кстати, скумбрию можно сбрызнуть лимонным соком перед подачей — так блюдо будет более ароматным.

Как приготовить скумбрию с молодым картофелем в духовке

Ингредиенты на 4 порции:

скумбрия, филе — 4 шт.;

картофель молодой — 700 г;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

томаты черри — 12 шт.;

мед — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сметана — 100 г;

горчица зернистая — 1 ст. л.;

соль, прованские травы, перец чили, хлопья — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель помойте, при необходимости почистите кожуру. Положите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и проварите 15 минут. Далее слейте воду и остудите. Нарежьте лук и черри. Промойте филе скумбрии. По мякоти рыбы сделайте неглубокие надрезы, посолите. Для соуса взбейте блендером сметану, горчицу, щепотку приправы "Прованские травы", мед, перец чили и масло. Форму смажьте растительным маслом. Выложите туда картофель и помидоры, посыпьте луком. Сверху положите скумбрию мясом вверх, хорошо полейте соусом. Запекайте в разогретой духовке на 180°C в течение 20-25 минут.

Любителям скумбрии предлагаем приготовить ее на мангале по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и вы не сможете оторваться!